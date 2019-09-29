احتجاز طالبات في مصعد جامعة أم القرى بالعزيزية وتدخل عاجل يُنقذهن

المتحدث لـ"سبق": تواصلنا مع المعنيين وتم تسجيل محضر وجميعهن بخير

نجح فريق الأمن والسلامة بمبنى جامعة أم القرى بالعزيزية، في التعامل مع حالات احتجاز لعدد من الطالبات في مصعد الجامعة بعد انقطاع مفاجئ للكهرباء صباح اليوم.

من جانبه، قال متحدث جامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز؛ لـ "سبق"، إن انقطاعاً في التيار الكهربائي وقع صباح اليوم وتواجدت طالبات في المصعد الكهربائي، وتمّ التعامل بسرعة فائقة من قِبل فريق الأمن والسلامة والمرافق بالمبنى الجامعي، وهو فريق مدرب ذو خبرة واسعة في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وتابع: "تمّ إخراج الطالبات من المصعد، وهن بفضل الله بخير وصحة وسلامة، كما تم التواصل مع الجهات المختصة وتم تسجيل محضر بذلك".