البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية

استعداداً للمشاركة الخليجية والعربية والآسيوية

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسمياً مع المدرب البرازيلي جوستافو سيلفا، وذلك لقيادة المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.



وجاء التعاقد مع جوستافو سيلفا لقيادة الأخضر لكرة القدم الشاطئية نظير سجله التدريبي المميز مع المنتخبات والأندية التي دربها في الفترة الماضية والتي كان آخرها التأهل مع منتخب بارجواي إلى كأس العالم 2021.

يذكر بأن جوستافو سيلفا، قد سبق له العمل مع عدد من المنتخبات أبرزها البرتغال والبرازيل وروسيا وآذربيجان والبحرين والإمارات، وساهم في تحقيق عدد من البطولات على المستويين الدولي والقاري.