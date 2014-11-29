النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل

فيما اطلع "الشمراني" على نتائج التقارير الفنية والتراخيص الممنوحة على أرض الواقع

وقف محافظ محافظة أبو عريش محمد بن هادي الشمراني ورئيس بلدية المحافظة المهندس محمد خرمي، على وضع مبنى الجمعية الخيرية بالمحافظة، والذي تم إيقاف العمل به من قِبَل بلدية المحافظة؛ نتيجة تداول صور ومقاطع فيديو للمبنى بوسائل التواصل الاجتماعي.

واطلع "الشمراني" على نتائج التقارير الفنية والإنشائية للمبنى والتراخيص الممنوحة على أرض الواقع، والتأكد من تطبيق مخالفات البناء التي ارتكبها المقاول أثناء إنشاء المبنى وعدم تقيده بالمخططات المعتمدة من قِبَل البلدية والجمعية؛ حيث وجّه في نهاية زيارته باستكمال العمل بالمبنى.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمحافظة محمود بن علي الأقصم لمحافظ أبو عريش ورئيس البلدية، على وقوفهم على المبنى وسعيهم في إكماله.

محافظ محافظة أبو عريش محمد بن هادي الشمراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل
سبق

وقف محافظ محافظة أبو عريش محمد بن هادي الشمراني ورئيس بلدية المحافظة المهندس محمد خرمي، على وضع مبنى الجمعية الخيرية بالمحافظة، والذي تم إيقاف العمل به من قِبَل بلدية المحافظة؛ نتيجة تداول صور ومقاطع فيديو للمبنى بوسائل التواصل الاجتماعي.

واطلع "الشمراني" على نتائج التقارير الفنية والإنشائية للمبنى والتراخيص الممنوحة على أرض الواقع، والتأكد من تطبيق مخالفات البناء التي ارتكبها المقاول أثناء إنشاء المبنى وعدم تقيده بالمخططات المعتمدة من قِبَل البلدية والجمعية؛ حيث وجّه في نهاية زيارته باستكمال العمل بالمبنى.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمحافظة محمود بن علي الأقصم لمحافظ أبو عريش ورئيس البلدية، على وقوفهم على المبنى وسعيهم في إكماله.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
08:50 AM

بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل

فيما اطلع "الشمراني" على نتائج التقارير الفنية والتراخيص الممنوحة على أرض الواقع

A A A
فهد كاملي - جازان
2
1,064

وقف محافظ محافظة أبو عريش محمد بن هادي الشمراني ورئيس بلدية المحافظة المهندس محمد خرمي، على وضع مبنى الجمعية الخيرية بالمحافظة، والذي تم إيقاف العمل به من قِبَل بلدية المحافظة؛ نتيجة تداول صور ومقاطع فيديو للمبنى بوسائل التواصل الاجتماعي.

واطلع "الشمراني" على نتائج التقارير الفنية والإنشائية للمبنى والتراخيص الممنوحة على أرض الواقع، والتأكد من تطبيق مخالفات البناء التي ارتكبها المقاول أثناء إنشاء المبنى وعدم تقيده بالمخططات المعتمدة من قِبَل البلدية والجمعية؛ حيث وجّه في نهاية زيارته باستكمال العمل بالمبنى.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمحافظة محمود بن علي الأقصم لمحافظ أبو عريش ورئيس البلدية، على وقوفهم على المبنى وسعيهم في إكماله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,184
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,289
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,900
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,626

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة