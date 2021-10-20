تواصلت "سبق" مع متحدث تعليم محايل علي يحيى، الذي وعد بتفاصيل ستُنشر حال ورودها.

علمت "سبق" بسقوط طالب من الدور الرابع من مدرسة ثانوية الملك سعود في "خميس البحر" بتعليم محايل عسير.

سقوط طالب من الدور 4 بمدرسة في محايل عبدالعزيز الشهري سبق 2019-10-20 علمت "سبق" بسقوط طالب من الدور الرابع من مدرسة ثانوية الملك سعود في "خميس البحر" بتعليم محايل عسير. تواصلت "سبق" مع متحدث تعليم محايل علي يحيى، الذي وعد بتفاصيل ستُنشر حال ورودها.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 09:47 AM

اخر تعديل 20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 02:06 PM

سقوط طالب من الدور 4 بمدرسة في محايل تفاصيل تجيب عن ما إذا كانت هناك علاقة لأطراف بالحادثة.. وعَد بها "التعليم"





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علمت "سبق" بسقوط طالب من الدور الرابع من مدرسة ثانوية الملك سعود في "خميس البحر" بتعليم محايل عسير.

تواصلت "سبق" مع متحدث تعليم محايل علي يحيى، الذي وعد بتفاصيل ستُنشر حال ورودها.