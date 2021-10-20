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سقوط طالب من الدور 4 بمدرسة في محايل

تفاصيل تجيب عن ما إذا كانت هناك علاقة لأطراف بالحادثة.. وعَد بها "التعليم"

علمت "سبق" بسقوط طالب من الدور الرابع من مدرسة ثانوية الملك سعود في "خميس البحر" بتعليم محايل عسير.

تواصلت "سبق" مع متحدث تعليم محايل علي يحيى، الذي وعد بتفاصيل ستُنشر حال ورودها.

خميس البحر محايل عسير سقوط طالب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سقوط طالب من الدور 4 بمدرسة في محايل
سبق

علمت "سبق" بسقوط طالب من الدور الرابع من مدرسة ثانوية الملك سعود في "خميس البحر" بتعليم محايل عسير.

تواصلت "سبق" مع متحدث تعليم محايل علي يحيى، الذي وعد بتفاصيل ستُنشر حال ورودها.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
09:47 AM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
02:06 PM

سقوط طالب من الدور 4 بمدرسة في محايل

تفاصيل تجيب عن ما إذا كانت هناك علاقة لأطراف بالحادثة.. وعَد بها "التعليم"

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
17
26,012

علمت "سبق" بسقوط طالب من الدور الرابع من مدرسة ثانوية الملك سعود في "خميس البحر" بتعليم محايل عسير.

تواصلت "سبق" مع متحدث تعليم محايل علي يحيى، الذي وعد بتفاصيل ستُنشر حال ورودها.

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