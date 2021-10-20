سقوط طالب من الدور 4 بمدرسة في محايل

علمت "سبق" بسقوط طالب من الدور الرابع من مدرسة ثانوية الملك سعود في "خميس البحر" بتعليم محايل عسير.
تواصلت "سبق" مع متحدث تعليم محايل علي يحيى، الذي وعد بتفاصيل ستُنشر حال ورودها.
علمت "سبق" بسقوط طالب من الدور الرابع من مدرسة ثانوية الملك سعود في "خميس البحر" بتعليم محايل عسير.
تواصلت "سبق" مع متحدث تعليم محايل علي يحيى، الذي وعد بتفاصيل ستُنشر حال ورودها.خميس البحر محايل عسير سقوط طالب
علمت "سبق" بسقوط طالب من الدور الرابع من مدرسة ثانوية الملك سعود في "خميس البحر" بتعليم محايل عسير.
تواصلت "سبق" مع متحدث تعليم محايل علي يحيى، الذي وعد بتفاصيل ستُنشر حال ورودها.
علمت "سبق" بسقوط طالب من الدور الرابع من مدرسة ثانوية الملك سعود في "خميس البحر" بتعليم محايل عسير.
تواصلت "سبق" مع متحدث تعليم محايل علي يحيى، الذي وعد بتفاصيل ستُنشر حال ورودها.