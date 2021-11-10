"أصول" تطلق منتج "تمويل المرابحة بالأسهم" من خلال منصة "دراية"

أول شركة تمويل تتيح للعميل البيع بنفسه مباشرة عن طريق المنصة

أطلقت شركة "أصول" الحديثة للتمويل لعملائها في قطاع التمويل الشخصي، منتج "تمويل المرابحة بالأسهم"، من خلال منصة دراية كأول شركة تمويل سعودية تقوم بإطلاق هذا المنتج الذي يتيح للعميل البيع بنفسه مباشرة عن طريق المنصة.

ويمكّن المنتجُ كذلك العميلَ من توكيل الشركة بالبيع؛ حيث يمكنهم تقديم طلبهم عن طريق الموقع الإلكتروني www.osoulmodern.com.

المنتج متاح في جميع فروعها بالخبر وجدة والرياض.