كم سجّلت؟.. "المسند": لا تزال الأحساء "ثالث أعلى درجة حرارة في العالم"

قال: خلال الـ 24 ساعة الماضية وتلتها في الحرارة منطقة الوفرة بالكويت

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأحساء سجّلت ثالث أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح عبر حسابه في "تويتر": "لا تزال #الأحساء تسجّل ثالث أعلى درجة حرارة في #العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية 45.8م، وكانت قد تلتها في درجة الحرارة منطقة الوفرة في الكويت".