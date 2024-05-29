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مقاتلات التحالف تقصف مخازن أسلحة للحوثيين شمال صنعاء

شهود سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، عدة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن القصف استهدف مخازن أسلحة تابعة للميليشيا الانقلابية، في قاعدة الديلمي شمالي العاصمة.

ونقل الموقع عن شهود عيان أنهم سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية، من القاعدة، مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقاتلات التحالف تقصف مخازن أسلحة للحوثيين شمال صنعاء
سبق

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، عدة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن القصف استهدف مخازن أسلحة تابعة للميليشيا الانقلابية، في قاعدة الديلمي شمالي العاصمة.

ونقل الموقع عن شهود عيان أنهم سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية، من القاعدة، مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
08:41 PM
اخر تعديل
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
09:26 PM

مقاتلات التحالف تقصف مخازن أسلحة للحوثيين شمال صنعاء

شهود سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,411

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، عدة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن القصف استهدف مخازن أسلحة تابعة للميليشيا الانقلابية، في قاعدة الديلمي شمالي العاصمة.

ونقل الموقع عن شهود عيان أنهم سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية، من القاعدة، مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب.

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