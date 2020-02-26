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تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين وكوريا الجنوبية

ارتفاع الحالات المسجلة في سيئول إلى 1146 .. و52 وفاة إضافية ببكين خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 169 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1146 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن من بين حالات الإصابة الـ 169 تمّ تأكيد 134 حالة من مدينة دايجو، فيما أُصيب أول جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بالفيروس.

وسجّلت كوريا الجنوبية 11 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى الآن.

كما أعلنت السلطات الصحية في الصين، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا، إلى 2715 حالة بعد تسجيل 52 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 78064 حالة، بعد أن سجلت 406 حالات أخرى، من بينها 401 حالة في مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس.

الصين كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين وكوريا الجنوبية
سبق

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 169 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1146 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن من بين حالات الإصابة الـ 169 تمّ تأكيد 134 حالة من مدينة دايجو، فيما أُصيب أول جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بالفيروس.

وسجّلت كوريا الجنوبية 11 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى الآن.

كما أعلنت السلطات الصحية في الصين، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا، إلى 2715 حالة بعد تسجيل 52 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 78064 حالة، بعد أن سجلت 406 حالات أخرى، من بينها 401 حالة في مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
08:30 AM

تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين وكوريا الجنوبية

ارتفاع الحالات المسجلة في سيئول إلى 1146 .. و52 وفاة إضافية ببكين خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 169 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1146 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن من بين حالات الإصابة الـ 169 تمّ تأكيد 134 حالة من مدينة دايجو، فيما أُصيب أول جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بالفيروس.

وسجّلت كوريا الجنوبية 11 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى الآن.

كما أعلنت السلطات الصحية في الصين، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا، إلى 2715 حالة بعد تسجيل 52 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 78064 حالة، بعد أن سجلت 406 حالات أخرى، من بينها 401 حالة في مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس.

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