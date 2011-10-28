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"الصحة": تسجيل ٤١٦ حالة إصابة بكورونا .. وتعافي ٤٣٣ خلال الـ24 ساعة الماضية

نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ"كورونا"

أكدت مصادر سبق أن الشيخ عايض القرني يرقد في غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.

وكان الشيخ قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، وقد تم نقله للمستشفى يوم أمس، فيما أكدت المصادر وجود تحسن في حالته الصحية اليوم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ"كورونا"
سبق

أكدت مصادر سبق أن الشيخ عايض القرني يرقد في غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.

وكان الشيخ قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، وقد تم نقله للمستشفى يوم أمس، فيما أكدت المصادر وجود تحسن في حالته الصحية اليوم.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
03:28 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
05:06 PM

نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ"كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
35
29,837

أكدت مصادر سبق أن الشيخ عايض القرني يرقد في غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.

وكان الشيخ قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، وقد تم نقله للمستشفى يوم أمس، فيما أكدت المصادر وجود تحسن في حالته الصحية اليوم.

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