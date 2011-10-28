نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ"كورونا"

أكدت مصادر سبق أن الشيخ عايض القرني يرقد في غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.

وكان الشيخ قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، وقد تم نقله للمستشفى يوم أمس، فيما أكدت المصادر وجود تحسن في حالته الصحية اليوم.