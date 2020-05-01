النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

إصابة عمل خلال فترة تعليق اشتراك التأمينات.. مَن المُلزَم بالعلاج والتعويض؟

يتوجب الاتفاق بين صاحب العمل والعامل للعودة خلال مدة صرف الدعم

أكدت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن استئناف الموظفين لعملهم لدى صاحب العمل دون الحاجة لإلغاء طلب الدعم، وهذا لا يؤثر على استمرار صرف الدعم لشهر "مايو" الذي يُصرف في الأول من شهر يونيو؛ بشرط الاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

وقالت التأمينات: يمكن التواصل مع صاحب العمل؛ حيث إن صاحب العمل هو المخول برفع طلب الإلغاء.

وأضافت: عند الْتحاق العامل بالعمل الجديد، سيُتطلب من صاحب العمل الجديد تسجيله في التأمينات؛ وعند ذلك سيتم إيقاف الدعم عنه.

وأردفت: يمكن لصاحب العمل رفع طلب تعديل طلب الدعم للمشتركين من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسيتم دراسة طلبه؛ وذلك لمن قامت التأمينات بإزالة تعليق اشتراكاتهم؛ حيث لم يتقدموا بطلب الصرف قبل ٢٦ أبريل.

وحول الإجراء في حال رفض العامل العودة للعمل: قالت التأمينات: عودة العامل المستفيد من الدعم للعمل الجزئي أثناء فترة الإجراءات الاحترازية مشروط بموافقة العامل؛ لذا يتوجب الاتفاق ما بين صاحب العمل والعامل للعودة للعمل خلال فترة صرف الدعم.

وشددت على أنه لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل دون الاتفاق بينهما، وهذا لا يؤثر على استمرار صرف الدعم لشهر مايو الذي يُصرف في الأول من شهر يونيو.

وبخصوص تغطية العاملين ودفع الاشتراكات لهم أثناء العمل الجزئي خلال الفترة المقررة للدعم، أكدت التأمينات الاجتماعية أنه لن يكون هناك تغطية تأمينية، وسيستمر تعليق اشتراك العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية، موضحة أنه لا يتوجب على صاحب العمل دفع اشتراكات عنهم خلال تلك الفترة.

وقالت: في حال تعرّض موظف مدعوم بساند لإصابة عمل أثناء ممارسة العمل الجزئي خلال فترة الدعم؛ فإن الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية معلق خلال فترة صرف الدعم؛ وبالتالي يلتزم صاحب العمل بالتكفل بعلاج وتعويض المصابين بإصابات العمل خلال تلك الفترة؛ وذلك وفقًا لنظام العمل.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إصابة عمل خلال فترة تعليق اشتراك التأمينات.. مَن المُلزَم بالعلاج والتعويض؟
سبق

أكدت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن استئناف الموظفين لعملهم لدى صاحب العمل دون الحاجة لإلغاء طلب الدعم، وهذا لا يؤثر على استمرار صرف الدعم لشهر "مايو" الذي يُصرف في الأول من شهر يونيو؛ بشرط الاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

وقالت التأمينات: يمكن التواصل مع صاحب العمل؛ حيث إن صاحب العمل هو المخول برفع طلب الإلغاء.

وأضافت: عند الْتحاق العامل بالعمل الجديد، سيُتطلب من صاحب العمل الجديد تسجيله في التأمينات؛ وعند ذلك سيتم إيقاف الدعم عنه.

وأردفت: يمكن لصاحب العمل رفع طلب تعديل طلب الدعم للمشتركين من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسيتم دراسة طلبه؛ وذلك لمن قامت التأمينات بإزالة تعليق اشتراكاتهم؛ حيث لم يتقدموا بطلب الصرف قبل ٢٦ أبريل.

وحول الإجراء في حال رفض العامل العودة للعمل: قالت التأمينات: عودة العامل المستفيد من الدعم للعمل الجزئي أثناء فترة الإجراءات الاحترازية مشروط بموافقة العامل؛ لذا يتوجب الاتفاق ما بين صاحب العمل والعامل للعودة للعمل خلال فترة صرف الدعم.

وشددت على أنه لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل دون الاتفاق بينهما، وهذا لا يؤثر على استمرار صرف الدعم لشهر مايو الذي يُصرف في الأول من شهر يونيو.

وبخصوص تغطية العاملين ودفع الاشتراكات لهم أثناء العمل الجزئي خلال الفترة المقررة للدعم، أكدت التأمينات الاجتماعية أنه لن يكون هناك تغطية تأمينية، وسيستمر تعليق اشتراك العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية، موضحة أنه لا يتوجب على صاحب العمل دفع اشتراكات عنهم خلال تلك الفترة.

وقالت: في حال تعرّض موظف مدعوم بساند لإصابة عمل أثناء ممارسة العمل الجزئي خلال فترة الدعم؛ فإن الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية معلق خلال فترة صرف الدعم؛ وبالتالي يلتزم صاحب العمل بالتكفل بعلاج وتعويض المصابين بإصابات العمل خلال تلك الفترة؛ وذلك وفقًا لنظام العمل.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
04:50 PM

إصابة عمل خلال فترة تعليق اشتراك التأمينات.. مَن المُلزَم بالعلاج والتعويض؟

يتوجب الاتفاق بين صاحب العمل والعامل للعودة خلال مدة صرف الدعم

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
4,455

أكدت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن استئناف الموظفين لعملهم لدى صاحب العمل دون الحاجة لإلغاء طلب الدعم، وهذا لا يؤثر على استمرار صرف الدعم لشهر "مايو" الذي يُصرف في الأول من شهر يونيو؛ بشرط الاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

وقالت التأمينات: يمكن التواصل مع صاحب العمل؛ حيث إن صاحب العمل هو المخول برفع طلب الإلغاء.

وأضافت: عند الْتحاق العامل بالعمل الجديد، سيُتطلب من صاحب العمل الجديد تسجيله في التأمينات؛ وعند ذلك سيتم إيقاف الدعم عنه.

وأردفت: يمكن لصاحب العمل رفع طلب تعديل طلب الدعم للمشتركين من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسيتم دراسة طلبه؛ وذلك لمن قامت التأمينات بإزالة تعليق اشتراكاتهم؛ حيث لم يتقدموا بطلب الصرف قبل ٢٦ أبريل.

وحول الإجراء في حال رفض العامل العودة للعمل: قالت التأمينات: عودة العامل المستفيد من الدعم للعمل الجزئي أثناء فترة الإجراءات الاحترازية مشروط بموافقة العامل؛ لذا يتوجب الاتفاق ما بين صاحب العمل والعامل للعودة للعمل خلال فترة صرف الدعم.

وشددت على أنه لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل دون الاتفاق بينهما، وهذا لا يؤثر على استمرار صرف الدعم لشهر مايو الذي يُصرف في الأول من شهر يونيو.

وبخصوص تغطية العاملين ودفع الاشتراكات لهم أثناء العمل الجزئي خلال الفترة المقررة للدعم، أكدت التأمينات الاجتماعية أنه لن يكون هناك تغطية تأمينية، وسيستمر تعليق اشتراك العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية، موضحة أنه لا يتوجب على صاحب العمل دفع اشتراكات عنهم خلال تلك الفترة.

وقالت: في حال تعرّض موظف مدعوم بساند لإصابة عمل أثناء ممارسة العمل الجزئي خلال فترة الدعم؛ فإن الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية معلق خلال فترة صرف الدعم؛ وبالتالي يلتزم صاحب العمل بالتكفل بعلاج وتعويض المصابين بإصابات العمل خلال تلك الفترة؛ وذلك وفقًا لنظام العمل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,474
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,849
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,840

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة