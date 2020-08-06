النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الجوف" تنفّذ 150 جلسة علاجية لمرضى الأورام بالمناطق الشمالية

أجريت بـ"سكاكا التخصصي" ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

أكدت "صحة الجوف" أنها أتمت أكثر من (250) جلسة علاجية لمرضى الأورام، من خلال مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا، وذلك خلال جائحة كورونا والتي أجريت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس (كورونا) المستجد.

وتفصيلاً، بيّنت صحة الجوف أن الجلسات كانت لمرضى من داخل المنطقة ومن المناطق الشمالية المجاورة, مؤكدةً على رفع جاهزية المركز وعمله بالإجراءات الاحترازية المشددة لوقاية هذه الفئة من المرضى التي تحتاج إلى عناية خاصة, مشيرةً إلى أن ذلك قد أسهم -بحمد الله- في تلقي المرضى جلساتهم العلاجية في ظروف إيقاف الرحلات الجوية.

وأوضحت أن المركز يقدم خدماته للمرضى، من خلال إعطاء جرعات العلاج الكيماوي، والطب التلطيفي, بواسطة الفريق الطبي الذي يتكون من أطباء وصيادلة وطاقم تمريض؛ والتي تمت جميعها -بفضل الله- بنجاح.

يُذكر أن المركز يضم (22) غرفة تنويم، ووحدة تحضير علاج كيماوي، ووحدة أخرى لإعطاء العلاج الكيماوي، وغرفة للاجتماع العائلي، وغرفة لمهارات التواصل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة الجوف" تنفّذ 150 جلسة علاجية لمرضى الأورام بالمناطق الشمالية
سبق

أكدت "صحة الجوف" أنها أتمت أكثر من (250) جلسة علاجية لمرضى الأورام، من خلال مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا، وذلك خلال جائحة كورونا والتي أجريت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس (كورونا) المستجد.

وتفصيلاً، بيّنت صحة الجوف أن الجلسات كانت لمرضى من داخل المنطقة ومن المناطق الشمالية المجاورة, مؤكدةً على رفع جاهزية المركز وعمله بالإجراءات الاحترازية المشددة لوقاية هذه الفئة من المرضى التي تحتاج إلى عناية خاصة, مشيرةً إلى أن ذلك قد أسهم -بحمد الله- في تلقي المرضى جلساتهم العلاجية في ظروف إيقاف الرحلات الجوية.

وأوضحت أن المركز يقدم خدماته للمرضى، من خلال إعطاء جرعات العلاج الكيماوي، والطب التلطيفي, بواسطة الفريق الطبي الذي يتكون من أطباء وصيادلة وطاقم تمريض؛ والتي تمت جميعها -بفضل الله- بنجاح.

يُذكر أن المركز يضم (22) غرفة تنويم، ووحدة تحضير علاج كيماوي، ووحدة أخرى لإعطاء العلاج الكيماوي، وغرفة للاجتماع العائلي، وغرفة لمهارات التواصل.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
08:53 PM

"صحة الجوف" تنفّذ 150 جلسة علاجية لمرضى الأورام بالمناطق الشمالية

أجريت بـ"سكاكا التخصصي" ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
645

أكدت "صحة الجوف" أنها أتمت أكثر من (250) جلسة علاجية لمرضى الأورام، من خلال مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا، وذلك خلال جائحة كورونا والتي أجريت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس (كورونا) المستجد.

وتفصيلاً، بيّنت صحة الجوف أن الجلسات كانت لمرضى من داخل المنطقة ومن المناطق الشمالية المجاورة, مؤكدةً على رفع جاهزية المركز وعمله بالإجراءات الاحترازية المشددة لوقاية هذه الفئة من المرضى التي تحتاج إلى عناية خاصة, مشيرةً إلى أن ذلك قد أسهم -بحمد الله- في تلقي المرضى جلساتهم العلاجية في ظروف إيقاف الرحلات الجوية.

وأوضحت أن المركز يقدم خدماته للمرضى، من خلال إعطاء جرعات العلاج الكيماوي، والطب التلطيفي, بواسطة الفريق الطبي الذي يتكون من أطباء وصيادلة وطاقم تمريض؛ والتي تمت جميعها -بفضل الله- بنجاح.

يُذكر أن المركز يضم (22) غرفة تنويم، ووحدة تحضير علاج كيماوي، ووحدة أخرى لإعطاء العلاج الكيماوي، وغرفة للاجتماع العائلي، وغرفة لمهارات التواصل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,709
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,170
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,437

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة