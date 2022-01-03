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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11327 نقطة

بتداولات بلغت 6.6 مليارات ريال لـ 188 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 4.39 نقاط ليقفل عند مستوى 11327.52 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 188 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البلاد، وبحر العرب، والحمادي، والعربي، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، وسدكو كابيتال ريت، وزجاج، والشرقية للتنمية، وملاذ للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.60% و9.98% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وصدر، والجزيرة، وإعمار الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات صدر، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وسبكيم العالمية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 245.49 نقطة ليقفل عند مستوى 26030.10 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 730 ألف سهم تقاسمتها 4476 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11327 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 4.39 نقاط ليقفل عند مستوى 11327.52 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 188 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البلاد، وبحر العرب، والحمادي، والعربي، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، وسدكو كابيتال ريت، وزجاج، والشرقية للتنمية، وملاذ للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.60% و9.98% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وصدر، والجزيرة، وإعمار الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات صدر، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وسبكيم العالمية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 245.49 نقطة ليقفل عند مستوى 26030.10 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 730 ألف سهم تقاسمتها 4476 صفقة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
04:03 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11327 نقطة

بتداولات بلغت 6.6 مليارات ريال لـ 188 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 4.39 نقاط ليقفل عند مستوى 11327.52 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 188 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البلاد، وبحر العرب، والحمادي، والعربي، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، وسدكو كابيتال ريت، وزجاج، والشرقية للتنمية، وملاذ للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.60% و9.98% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وصدر، والجزيرة، وإعمار الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات صدر، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وسبكيم العالمية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 245.49 نقطة ليقفل عند مستوى 26030.10 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 730 ألف سهم تقاسمتها 4476 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,162
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,187
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

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