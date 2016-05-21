"التعاون الإسلامي" تدين التفجير الذي استهدف حافلة سياحية بالقاهرة

قالت: هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد مصر إلا إصراراً في القضاء على الإرهاب

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية في محيط المتحف المصري الكبير في القاهرة يوم الأحد 19 مايو 2019، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين والسائحين.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب, مشدداً أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الآثمة لن تزيد مصر والمصريين إلا قوة وإصراراً في القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها.

وجدد الأمين العام الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره.