"التقاعد" تقيم النسخة السادسة من مبادرة "المشي صحة" بالرياض

نظمت المؤسسة العامة للتقاعد النسخة السادسة من مبادرتها "المشي صحة" في المدينة الرائدة الرقمية أحد مشروعات "التقاعد" في مدينة الرياض بالمشاركة مع مشاة الرياض، حيث كان في مقدمتهم الدكتور صالح الأنصاري، والمدير التنفيذي لمشاة الرياض عبدالمحسن الرسيني.

وتفصيلاً، انطلقت الفعالية عند الساعة التاسعة مساء باستقبال المشاركين ودخولهم من البوابة رقم ٥ للمدينة الرقمية وتوزيع الزي الموحد والتعريف بالفعالية من ثم بداية المشي للمشاركين لمسافة ٢ كيلو متر.

وشارك مستشفى الملك سلمان ممثلاً بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بالكشف على المتسابقين بأخذ العلامات الحيوية وقياس نسبة السكر والتثقيف الصحي للمتسابقين وبالإضافة إلى تأمين طاقم طبي من قسم الطوارئ وتأمين سيارة إسعاف.

وأوضحت مؤسسة"التقاعد" أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة؛ لتعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.