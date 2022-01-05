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بسبب جملة على الجدران.. "كيم" يجمع عينات من خطوط آلاف الكوريين لمعرفة الفاعل

السلطات في البلاد فتحت تحقيقًا مع الآلاف من سكان "بيونغيانغ" لمعرفة صاحب الكتابات

فُتحت تحقيقات مع الآلاف في كوريا الشمالية لمعرفة صاحب كتابات مسيئة للزعيم على الجدران، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، أفادت وسائل إعلامية مساء أمس الثلاثاء بفتح تحقيقات مع الآلاف في كوريا الشمالية لمعرفة صاحب كتابات مسيئة للزعيم على الجدران.

ووفقًا لتلك الوسائل فإن السلطات في البلاد فتحت تحقيقًا مع الآلاف من سكان العاصمة بهدف معرفة صاحب الكتابات المسيئة للزعيم على أحد الجدران فيها، مشيرة إلى أن السلطات "تجمع عينات كتابية بخط اليد لسكان العاصمة لمعرفة صاحب الكتابات المسيئة".

وكشفت وسائل إعلام عالمية أن الجملة التي كُتبت على الحائط هي: "كيم جونغ أون، أنت ابن *****. الناس يتضورون جوعًا حتى الموت بسببك".

يُشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، كان قد صرح مطلع يناير الحالي بأن "عام 2022 معركة كبيرة بين الحياة والموت".

يُذكر أن كوريا الشمالية ترزح تحت سيل من العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب نشاطاتها العسكرية؛ ما أدى لخلق حالة من النقص في المواد الغذائية وتأمين الطعام للشعب، في ظل الإغلاق المُحكم للحدود بسبب جائحة كورونا؛ ما يُشكِّل عاملاً ضاغطًا على اقتصادها.

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بسبب جملة على الجدران.. "كيم" يجمع عينات من خطوط آلاف الكوريين لمعرفة الفاعل
سبق

فُتحت تحقيقات مع الآلاف في كوريا الشمالية لمعرفة صاحب كتابات مسيئة للزعيم على الجدران، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، أفادت وسائل إعلامية مساء أمس الثلاثاء بفتح تحقيقات مع الآلاف في كوريا الشمالية لمعرفة صاحب كتابات مسيئة للزعيم على الجدران.

ووفقًا لتلك الوسائل فإن السلطات في البلاد فتحت تحقيقًا مع الآلاف من سكان العاصمة بهدف معرفة صاحب الكتابات المسيئة للزعيم على أحد الجدران فيها، مشيرة إلى أن السلطات "تجمع عينات كتابية بخط اليد لسكان العاصمة لمعرفة صاحب الكتابات المسيئة".

وكشفت وسائل إعلام عالمية أن الجملة التي كُتبت على الحائط هي: "كيم جونغ أون، أنت ابن *****. الناس يتضورون جوعًا حتى الموت بسببك".

يُشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، كان قد صرح مطلع يناير الحالي بأن "عام 2022 معركة كبيرة بين الحياة والموت".

يُذكر أن كوريا الشمالية ترزح تحت سيل من العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب نشاطاتها العسكرية؛ ما أدى لخلق حالة من النقص في المواد الغذائية وتأمين الطعام للشعب، في ظل الإغلاق المُحكم للحدود بسبب جائحة كورونا؛ ما يُشكِّل عاملاً ضاغطًا على اقتصادها.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
12:36 AM

بسبب جملة على الجدران.. "كيم" يجمع عينات من خطوط آلاف الكوريين لمعرفة الفاعل

السلطات في البلاد فتحت تحقيقًا مع الآلاف من سكان "بيونغيانغ" لمعرفة صاحب الكتابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فُتحت تحقيقات مع الآلاف في كوريا الشمالية لمعرفة صاحب كتابات مسيئة للزعيم على الجدران، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، أفادت وسائل إعلامية مساء أمس الثلاثاء بفتح تحقيقات مع الآلاف في كوريا الشمالية لمعرفة صاحب كتابات مسيئة للزعيم على الجدران.

ووفقًا لتلك الوسائل فإن السلطات في البلاد فتحت تحقيقًا مع الآلاف من سكان العاصمة بهدف معرفة صاحب الكتابات المسيئة للزعيم على أحد الجدران فيها، مشيرة إلى أن السلطات "تجمع عينات كتابية بخط اليد لسكان العاصمة لمعرفة صاحب الكتابات المسيئة".

وكشفت وسائل إعلام عالمية أن الجملة التي كُتبت على الحائط هي: "كيم جونغ أون، أنت ابن *****. الناس يتضورون جوعًا حتى الموت بسببك".

يُشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، كان قد صرح مطلع يناير الحالي بأن "عام 2022 معركة كبيرة بين الحياة والموت".

يُذكر أن كوريا الشمالية ترزح تحت سيل من العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب نشاطاتها العسكرية؛ ما أدى لخلق حالة من النقص في المواد الغذائية وتأمين الطعام للشعب، في ظل الإغلاق المُحكم للحدود بسبب جائحة كورونا؛ ما يُشكِّل عاملاً ضاغطًا على اقتصادها.

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