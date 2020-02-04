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إعادة النبض لمعتمر باكستاني توقّف قلبه بالمسجد الحرام

بعد تدخّل فرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر السعودي

تمكّنت فرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر السعودي بمراكز المسجد الحرام، من إعادة النبض لمعتمر داخل الحرم المكي الشريف.

أوضح ذلك مدير مراكز الهلال الأحمر السعودي بالحرم المكي الشريف الدكتور خالد بن رشيد الثقفي، مشيراً إلى أن فرقة إسعافية من مراكز الحرم مكونة من الفني عبدالله سعيد الشهري، والفني بندر فالح الحارثي نجحت في إعادة النبض لمعتمر باكستاني يبلغ من العمر 71 عاماً توقف قلبه وتنفسه.

وأضاف: "بعد الكشف عليه وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي والاستمرار في عمله أثناء النقل إلى مستشفى أجياد، وقبل دخول بوابة المستشفى عاد النبض والتنفس للمريض ولله الحمد".

وبيّن أن البلاغات تصل عن طريق غرفة العمليات 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

وأشار إلى أنه يعمل بالمسجد الحرام عدد أربعة مراكز إسعافية دائمة، وهي مجهزة بطواقم إسعافية وأربع عربات إسعاف كهربائية جولف لنقل المرضى والمصابين إلى أقرب مرفق طبي.

المسجد الحرام الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعادة النبض لمعتمر باكستاني توقّف قلبه بالمسجد الحرام
سبق

تمكّنت فرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر السعودي بمراكز المسجد الحرام، من إعادة النبض لمعتمر داخل الحرم المكي الشريف.

أوضح ذلك مدير مراكز الهلال الأحمر السعودي بالحرم المكي الشريف الدكتور خالد بن رشيد الثقفي، مشيراً إلى أن فرقة إسعافية من مراكز الحرم مكونة من الفني عبدالله سعيد الشهري، والفني بندر فالح الحارثي نجحت في إعادة النبض لمعتمر باكستاني يبلغ من العمر 71 عاماً توقف قلبه وتنفسه.

وأضاف: "بعد الكشف عليه وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي والاستمرار في عمله أثناء النقل إلى مستشفى أجياد، وقبل دخول بوابة المستشفى عاد النبض والتنفس للمريض ولله الحمد".

وبيّن أن البلاغات تصل عن طريق غرفة العمليات 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

وأشار إلى أنه يعمل بالمسجد الحرام عدد أربعة مراكز إسعافية دائمة، وهي مجهزة بطواقم إسعافية وأربع عربات إسعاف كهربائية جولف لنقل المرضى والمصابين إلى أقرب مرفق طبي.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
06:15 PM

إعادة النبض لمعتمر باكستاني توقّف قلبه بالمسجد الحرام

بعد تدخّل فرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر السعودي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,938

تمكّنت فرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر السعودي بمراكز المسجد الحرام، من إعادة النبض لمعتمر داخل الحرم المكي الشريف.

أوضح ذلك مدير مراكز الهلال الأحمر السعودي بالحرم المكي الشريف الدكتور خالد بن رشيد الثقفي، مشيراً إلى أن فرقة إسعافية من مراكز الحرم مكونة من الفني عبدالله سعيد الشهري، والفني بندر فالح الحارثي نجحت في إعادة النبض لمعتمر باكستاني يبلغ من العمر 71 عاماً توقف قلبه وتنفسه.

وأضاف: "بعد الكشف عليه وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي والاستمرار في عمله أثناء النقل إلى مستشفى أجياد، وقبل دخول بوابة المستشفى عاد النبض والتنفس للمريض ولله الحمد".

وبيّن أن البلاغات تصل عن طريق غرفة العمليات 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

وأشار إلى أنه يعمل بالمسجد الحرام عدد أربعة مراكز إسعافية دائمة، وهي مجهزة بطواقم إسعافية وأربع عربات إسعاف كهربائية جولف لنقل المرضى والمصابين إلى أقرب مرفق طبي.

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