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خالد بن عائض يؤكد أهمية استمرار جهود تطوير المنشآت الصحية

خلال رعايته احتفال "صحة عسير" بيوم الجودة العالمي

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، أهمية استمرار العمل بكل جد وجهد مضاعف لتحقيق أفضل النتائج في خدمة المستفيدين من الخدمات الصحية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، وفق معايير الجودة المتبعة؛ سعياً لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

ولفت إلى تحقيق "صحة عسير" المركز الثالث على مستوى المملكة في تقرير المؤشرات العامة خلال الأسبوع الماضي.

وجدد خلال كلمته التأكيد على جميع المساعدين ومديري الإدارات ومديري المستشفيات والمراكز الصحية، بمتابعة ملاحظات المراجعين والتعامل معها بشكل فوري والعمل على معالجتها، مثمناً التوجيهات والدعم المستمر من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والمتابعة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

جاء ذلك خلال رعاية خالد بن عائض، صباح اليوم، الاحتفال بيوم الجودة العالمي، تحت شعار "100 عام من الجودة"، بحضور مساعدي المدير العام ومديري المستشفيات والقطاعات الصحية وفرق العمل بالجودة في المستشفيات.

من جانبه، قدم وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي عبدالعزيز عبدالباقي، شكره لفريق العمل في "صحة عسير"، خلال كلمة مسجلة؛ لما قدمه من جهود مميزة لتحسين ثقافة الجودة وسلامة المرضى، مشيراً إلى ما حققته صحة عسير من نتائج ممتازة في تحقيق متطلبات السلامة الأساسية "ESR"، ومعايير "سباهي".

واستعرض رئيس فريق المؤشرات بصحة عسير، ما تحقق من إنجازات بلغة الأرقام والتي شهدت تحسناً ملحوظاً في المؤشرات بشكل عام.

عقب ذلك، قدمت طفلة من مدينة أبها، فقرة تحدثت فيها عن المساهمة الفعالة للمراكز الصحية المناوبة في توفير خدمة صحية سريعة وذات جودة عالية للحالات الباردة بدلاً من مراجعة طوارئ المستشفيات.

وقدم مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بـ"صحة عسير" محمد الشهري، شكره وتقديره للمدير العام، على دعمه لتطوير الجهود المبذولة في الجودة وسلامة المرضى، وتعزيز ثقافة الجودة لدى فرق العمل في المنشآت الصحية.

ثم كرم المدير العام، المساعدين ومديري الإدارات الذين أسهموا في إنجاح أعمال الجودة، والمستشفيات والقطاعات الصحية التي حققت إنجازات في مجال الجودة.

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران المراكز الصحية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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خالد بن عائض يؤكد أهمية استمرار جهود تطوير المنشآت الصحية
سبق

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، أهمية استمرار العمل بكل جد وجهد مضاعف لتحقيق أفضل النتائج في خدمة المستفيدين من الخدمات الصحية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، وفق معايير الجودة المتبعة؛ سعياً لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

ولفت إلى تحقيق "صحة عسير" المركز الثالث على مستوى المملكة في تقرير المؤشرات العامة خلال الأسبوع الماضي.

وجدد خلال كلمته التأكيد على جميع المساعدين ومديري الإدارات ومديري المستشفيات والمراكز الصحية، بمتابعة ملاحظات المراجعين والتعامل معها بشكل فوري والعمل على معالجتها، مثمناً التوجيهات والدعم المستمر من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والمتابعة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

جاء ذلك خلال رعاية خالد بن عائض، صباح اليوم، الاحتفال بيوم الجودة العالمي، تحت شعار "100 عام من الجودة"، بحضور مساعدي المدير العام ومديري المستشفيات والقطاعات الصحية وفرق العمل بالجودة في المستشفيات.

من جانبه، قدم وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي عبدالعزيز عبدالباقي، شكره لفريق العمل في "صحة عسير"، خلال كلمة مسجلة؛ لما قدمه من جهود مميزة لتحسين ثقافة الجودة وسلامة المرضى، مشيراً إلى ما حققته صحة عسير من نتائج ممتازة في تحقيق متطلبات السلامة الأساسية "ESR"، ومعايير "سباهي".

واستعرض رئيس فريق المؤشرات بصحة عسير، ما تحقق من إنجازات بلغة الأرقام والتي شهدت تحسناً ملحوظاً في المؤشرات بشكل عام.

عقب ذلك، قدمت طفلة من مدينة أبها، فقرة تحدثت فيها عن المساهمة الفعالة للمراكز الصحية المناوبة في توفير خدمة صحية سريعة وذات جودة عالية للحالات الباردة بدلاً من مراجعة طوارئ المستشفيات.

وقدم مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بـ"صحة عسير" محمد الشهري، شكره وتقديره للمدير العام، على دعمه لتطوير الجهود المبذولة في الجودة وسلامة المرضى، وتعزيز ثقافة الجودة لدى فرق العمل في المنشآت الصحية.

ثم كرم المدير العام، المساعدين ومديري الإدارات الذين أسهموا في إنجاح أعمال الجودة، والمستشفيات والقطاعات الصحية التي حققت إنجازات في مجال الجودة.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
07:34 PM

خالد بن عائض يؤكد أهمية استمرار جهود تطوير المنشآت الصحية

خلال رعايته احتفال "صحة عسير" بيوم الجودة العالمي

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بندر آل عوض - عسير
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أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، أهمية استمرار العمل بكل جد وجهد مضاعف لتحقيق أفضل النتائج في خدمة المستفيدين من الخدمات الصحية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، وفق معايير الجودة المتبعة؛ سعياً لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

ولفت إلى تحقيق "صحة عسير" المركز الثالث على مستوى المملكة في تقرير المؤشرات العامة خلال الأسبوع الماضي.

وجدد خلال كلمته التأكيد على جميع المساعدين ومديري الإدارات ومديري المستشفيات والمراكز الصحية، بمتابعة ملاحظات المراجعين والتعامل معها بشكل فوري والعمل على معالجتها، مثمناً التوجيهات والدعم المستمر من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والمتابعة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

جاء ذلك خلال رعاية خالد بن عائض، صباح اليوم، الاحتفال بيوم الجودة العالمي، تحت شعار "100 عام من الجودة"، بحضور مساعدي المدير العام ومديري المستشفيات والقطاعات الصحية وفرق العمل بالجودة في المستشفيات.

من جانبه، قدم وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي عبدالعزيز عبدالباقي، شكره لفريق العمل في "صحة عسير"، خلال كلمة مسجلة؛ لما قدمه من جهود مميزة لتحسين ثقافة الجودة وسلامة المرضى، مشيراً إلى ما حققته صحة عسير من نتائج ممتازة في تحقيق متطلبات السلامة الأساسية "ESR"، ومعايير "سباهي".

واستعرض رئيس فريق المؤشرات بصحة عسير، ما تحقق من إنجازات بلغة الأرقام والتي شهدت تحسناً ملحوظاً في المؤشرات بشكل عام.

عقب ذلك، قدمت طفلة من مدينة أبها، فقرة تحدثت فيها عن المساهمة الفعالة للمراكز الصحية المناوبة في توفير خدمة صحية سريعة وذات جودة عالية للحالات الباردة بدلاً من مراجعة طوارئ المستشفيات.

وقدم مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بـ"صحة عسير" محمد الشهري، شكره وتقديره للمدير العام، على دعمه لتطوير الجهود المبذولة في الجودة وسلامة المرضى، وتعزيز ثقافة الجودة لدى فرق العمل في المنشآت الصحية.

ثم كرم المدير العام، المساعدين ومديري الإدارات الذين أسهموا في إنجاح أعمال الجودة، والمستشفيات والقطاعات الصحية التي حققت إنجازات في مجال الجودة.

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