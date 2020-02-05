تعرف على عادات وسحر طبيعة "فيتنام" في "إثراء"

من خلال 12 يوماً ضمن برنامج "الأيام الثقافية"

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" أيام الثقافة الفيتنامية، وذلك في الفترة من 9-21 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق (3 – 15 فبراير 2020م)، في مدينة الظهران، ضمن برنامج "أيام إثراء الثقافية" التي يعقدها المركز لأول مرة، والتي تسلط الضوء على حضارة وثقافة عالمية معينة وإبراز الجوانب التي تميزها.

ويرتدي "إثراء" خلال أيامه الثقافية حلة فيتنامية تعكس ثراء هذه الثقافة عبر مجموعة من الأنشطة للزوّار، التي تتيح لهم التعرف عليها عن كثب والتفاعل معها والاستمتاع بها، من خلال التركيز على تفاصيل الحياة اليومية للشعب الفيتنامي تتضمن "الطعام، الأزياء، اللغة، الموسيقى، العادات".

ويتاح للزّوار، خلال الأيام الثقافية، المشاركة بالأعمال التي تقدمها الورش كالحِرف اليدوية التي تميزت بها فيتنام مثل صناعة القبعات والأساور وصنع الخيزران وصناعة الفوانيس ونحت الخشب.

من جهةٍ أخرى، يزدان "إثراء" بالعروض المتنوعة الخاصة بالأزياء الفيتنامية التقليدية؛ وأنماط الموسيقى المثيرة والعروض الحيّة مثل "عروض الطهي الحية، وعروض الموسيقى الحية، ومسيرة التنين" وغيرها الكثير، علاوة على تقديم المعارض الفنية لمتذوقي الفنون الفيتنامية كالخط الفيتنامي؛ ومعرض الصور الخاص بعرض جواهر الثقافة الفيتنامية، واستعراض المنحوتات الزاخرة بالفن والتراث الفيتنامي.

ويعرض "إثراء" فيلماً قصيراً من إنتاجه تم تصويره في العاصمة الفيتنامية "هانوي" يتناول الحياة اليومية في قالب وثائقي ومفيد ويثري ذائقة الزوّار، إلى جانب تقديم عرض مسرحي يجسّد السيرك الفيتنامي وما يتضمنه من عروض وفنون بصرية مبهرة.

وقال مدير البرامج عبدالله الراشد: مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يلتزم بأن يدعم الحراك الثقافي، الذي يعد ركناً من أركان المركز عبر تعزيز أهمية الحوار وتبادل الأفكار، ومن هنا تبرز أهمية برنامج "أيام إثراء الثقافية" في سبيل بناء جسور التواصل الثقافي الحضاري بين الثقافات والشعوب، إلى جانب الارتقاء بالعمل الثقافي وتعزيز حضوره الفاعل في الحياة الاجتماعية.

وأضاف: اختيار فيتنام جاء نظراً لما تتمتع به من تنوع ثقافي وثراء حضاري وأصالة في الهوية، مما يعزز أهمية التبادل المعرفي، عبر التعريف بالدولة وبالمخزون التراثي والحضاري لها ومنحها الفرصة لإبراز مقوماتها الثقافية والفنية والإبداعية.

وأردف: البرنامج تم تنظيمه بالتنسيق مع السفارة الفيتنامية، عبر استقطاب 30 شخصاً من طهاة وموسيقيين وحرفيين ومؤديين من دولة فيتنام للخروج ببرنامج متكامل وثري ثقافياً ومعرفياً في ذات الوقت.

وتابع: انعقاد "أيام إثراء الثقافية" يهدف إلى تسليط الضوء على حضارات وثقافات عالمية غير معروفة على نطاق واسع، والتعريف بها للزوار بطريقة إثرائية مميزة، واستقطاب ثقافات عالمية معروفة وعرضها بأبعاد جديدة مغايرة لما تعوده الزوّار أيضاً، إلى جانب فهم مختلف الثقافات واللغات وعادات الشعوب الاجتماعية من دول مختلفة مما يسهم في اكتساب خبرات ومعارف جديدة.

واختتم بالقول: سيحتضن المركز خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، عدداً من الثقافات المختلفة من الشرق والغرب بمكونات ثقافية تبعد عن التقليدية في الطرح.