في يوم واحد.. مصر تسجّل 801 إصابة جديدة و43 حالة وفاة بكورونا

سجّلت مصر أمس السبت 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و43 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 209677؛ من ضمنهم 159054 حالة تمّ شفاؤها، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12405.