في يوم واحد.. مصر تسجّل 801 إصابة جديدة و43 حالة وفاة بكورونا

سجّلت مصر أمس السبت 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و43 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 209677؛ من ضمنهم 159054 حالة تمّ شفاؤها، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12405.
سجّلت مصر أمس السبت 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و43 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 209677؛ من ضمنهم 159054 حالة تمّ شفاؤها، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12405.
سجّلت مصر أمس السبت 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و43 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 209677؛ من ضمنهم 159054 حالة تمّ شفاؤها، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12405.
سجّلت مصر أمس السبت 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و43 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 209677؛ من ضمنهم 159054 حالة تمّ شفاؤها، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12405.