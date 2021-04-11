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في يوم واحد.. مصر تسجّل 801 إصابة جديدة و43 حالة وفاة بكورونا

سجّلت مصر أمس السبت 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و43 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 209677؛ من ضمنهم 159054 حالة تمّ شفاؤها، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12405.

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في يوم واحد.. مصر تسجّل 801 إصابة جديدة و43 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجّلت مصر أمس السبت 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و43 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 209677؛ من ضمنهم 159054 حالة تمّ شفاؤها، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12405.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
08:27 AM

في يوم واحد.. مصر تسجّل 801 إصابة جديدة و43 حالة وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجّلت مصر أمس السبت 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و43 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 209677؛ من ضمنهم 159054 حالة تمّ شفاؤها، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12405.

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