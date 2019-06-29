غادر الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له الرياض اليوم.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
رئيس جامبيا يغادر الرياض
أمير المنطقة كان في وداعه
غادر الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له الرياض اليوم.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
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رئيس جامبيا يغادر الرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-29
غادر الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له الرياض اليوم.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
02:40 PM
رئيس جامبيا يغادر الرياض
أمير المنطقة كان في وداعه
غادر الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له الرياض اليوم.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
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