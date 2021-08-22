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إجلالًا لبيت الله.. أفخر أنواع العود لتطييب الكعبة.. هل تعرف كم تولة تستخدم؟

تعمل عليها وحدة بها 10 موظفين وتشمل مهامها الحجر الأسود والملتزم والركن

تُواصل وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام، حملة العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة؛ تعظيمًا وإجلالًا لبيت الله الحرام، واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلًا لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، وليزهو برائحة الطيب الزكية.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق، والسيوفي والكلمنتان، والمروكي (دبل سوبر)، وتستهلك يوميًّا لتطييب بيت الله الحرام والكعبة المشرفة خصوصًا، (20) تولة من العود للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني، والتولة بواقع (12) غرامًا، ويعمل في الوحدة أكثر من (10) موظفين.

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إجلالًا لبيت الله.. أفخر أنواع العود لتطييب الكعبة.. هل تعرف كم تولة تستخدم؟
سبق

تُواصل وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام، حملة العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة؛ تعظيمًا وإجلالًا لبيت الله الحرام، واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلًا لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، وليزهو برائحة الطيب الزكية.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق، والسيوفي والكلمنتان، والمروكي (دبل سوبر)، وتستهلك يوميًّا لتطييب بيت الله الحرام والكعبة المشرفة خصوصًا، (20) تولة من العود للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني، والتولة بواقع (12) غرامًا، ويعمل في الوحدة أكثر من (10) موظفين.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
11:35 AM

إجلالًا لبيت الله.. أفخر أنواع العود لتطييب الكعبة.. هل تعرف كم تولة تستخدم؟

تعمل عليها وحدة بها 10 موظفين وتشمل مهامها الحجر الأسود والملتزم والركن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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4,602

تُواصل وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام، حملة العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة؛ تعظيمًا وإجلالًا لبيت الله الحرام، واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلًا لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، وليزهو برائحة الطيب الزكية.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق، والسيوفي والكلمنتان، والمروكي (دبل سوبر)، وتستهلك يوميًّا لتطييب بيت الله الحرام والكعبة المشرفة خصوصًا، (20) تولة من العود للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني، والتولة بواقع (12) غرامًا، ويعمل في الوحدة أكثر من (10) موظفين.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,241
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,020
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,977
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34,174

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