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استطلاع: 73% من المواطنين يرون انحسار ظاهرة التسول في الأماكن العامة

عما كانت عليه قبل 10 سنوات

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي عام حول ظاهرة التسول الواقعي والإلكتروني.

شارك في الاستطلاع 1136 مواطنًا من مختلف مناطق المملكة، مثّلت نسبة الذكور منهم 78%، والإناث 22%.

جرى تنفيذ الاستطلاع من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية مع عينة الاستطلاع خلال 48 ساعة.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

يرى 73% من العينة أن ظاهرة التسوّل في الأماكن العامة قلت عما كانت عليه قبل عشر سنوات.

48% من المشاركين في الاستطلاع تعرضوا لظاهرة التسول الإلكتروني، في حين أكد 67% أن التسول الواقعي هو أكثر أنواع التسول الذي تعرضوا له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استطلاع: 73% من المواطنين يرون انحسار ظاهرة التسول في الأماكن العامة
سبق

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي عام حول ظاهرة التسول الواقعي والإلكتروني.

شارك في الاستطلاع 1136 مواطنًا من مختلف مناطق المملكة، مثّلت نسبة الذكور منهم 78%، والإناث 22%.

جرى تنفيذ الاستطلاع من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية مع عينة الاستطلاع خلال 48 ساعة.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

يرى 73% من العينة أن ظاهرة التسوّل في الأماكن العامة قلت عما كانت عليه قبل عشر سنوات.

48% من المشاركين في الاستطلاع تعرضوا لظاهرة التسول الإلكتروني، في حين أكد 67% أن التسول الواقعي هو أكثر أنواع التسول الذي تعرضوا له.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
04:28 PM

استطلاع: 73% من المواطنين يرون انحسار ظاهرة التسول في الأماكن العامة

عما كانت عليه قبل 10 سنوات

A A A
علي حفول - نجران
7
982

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي عام حول ظاهرة التسول الواقعي والإلكتروني.

شارك في الاستطلاع 1136 مواطنًا من مختلف مناطق المملكة، مثّلت نسبة الذكور منهم 78%، والإناث 22%.

جرى تنفيذ الاستطلاع من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية مع عينة الاستطلاع خلال 48 ساعة.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

يرى 73% من العينة أن ظاهرة التسوّل في الأماكن العامة قلت عما كانت عليه قبل عشر سنوات.

48% من المشاركين في الاستطلاع تعرضوا لظاهرة التسول الإلكتروني، في حين أكد 67% أن التسول الواقعي هو أكثر أنواع التسول الذي تعرضوا له.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,162
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,187
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

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