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الهلال الأحمر يشارك بركن توعوي في معرض جدة الدولي للكتاب

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة وفريق التطوع بركن توعوي تثقيفي يقدم الهدايا والإرشادات الطبية والتعريف بتطبيق "اسعفني" والدورات التدريبية لزوار المعرض، بمشاركة أربع فرق إسعافية وعربتين قولف و20 متطوعًا ومتطوعة؛ لتقديم الخدمة الطبية لزوار الفعالية حال وجود أي طارئ.

يذكر أن فعاليات المعرض تستمر على مدى 10 أيام.

هيئة الهلال الأحمر السعودي معرض جدة الدولي للكتاب

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الهلال الأحمر يشارك بركن توعوي في معرض جدة الدولي للكتاب
سبق

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة وفريق التطوع بركن توعوي تثقيفي يقدم الهدايا والإرشادات الطبية والتعريف بتطبيق "اسعفني" والدورات التدريبية لزوار المعرض، بمشاركة أربع فرق إسعافية وعربتين قولف و20 متطوعًا ومتطوعة؛ لتقديم الخدمة الطبية لزوار الفعالية حال وجود أي طارئ.

يذكر أن فعاليات المعرض تستمر على مدى 10 أيام.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
02:47 PM

الهلال الأحمر يشارك بركن توعوي في معرض جدة الدولي للكتاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة وفريق التطوع بركن توعوي تثقيفي يقدم الهدايا والإرشادات الطبية والتعريف بتطبيق "اسعفني" والدورات التدريبية لزوار المعرض، بمشاركة أربع فرق إسعافية وعربتين قولف و20 متطوعًا ومتطوعة؛ لتقديم الخدمة الطبية لزوار الفعالية حال وجود أي طارئ.

يذكر أن فعاليات المعرض تستمر على مدى 10 أيام.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,257
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,218
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