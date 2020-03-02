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محافظ ضرية يبحث مع مدير جامعة القصيم تطوير التعليم الجامعي

استقبل مدير ‫جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، محافظ ‫ضرية صالح بن مبارك الشعمل، في مكتبه بالمدينة الجامعية ويرافقه رئيس لجنة أهالي ضرية محمد الغريب وعضو اللجنة ناصر القزلان وبحضور سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن إبراهيم العضيب.

وبحث المحافظ مع مدير الجامعة تطوير التعليم الجامعي بمحافظة ضرية وافتتاح كلية للبنين وافتتاح تخصصات جديدة بكلية العلوم والآداب للبنات وافتتاح دبلومات جديدة تلبي رغبة سوق العمل.

وأشاد المحافظ بدور جامعة القصيم في بناء الإنسان ودعم خطط التنمية.

منوهاً بأن حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حريصة كل الحرص على ما يخدم أبناءها المواطنين ومن ذلك توفير الفرص التعليمية والتدريبية وتأهيل شباب الوطن وفتياته التأهيل العلمي المناسب ليساهموا في بناء الوطن.

وتأتي هذه الزيارة من قبل المحافظ ضمن الجهود التي يبذلها لتوفير عدد من احتياجات المحافظة.


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محافظ ضرية يبحث مع مدير جامعة القصيم تطوير التعليم الجامعي
سبق

استقبل مدير ‫جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، محافظ ‫ضرية صالح بن مبارك الشعمل، في مكتبه بالمدينة الجامعية ويرافقه رئيس لجنة أهالي ضرية محمد الغريب وعضو اللجنة ناصر القزلان وبحضور سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن إبراهيم العضيب.

وبحث المحافظ مع مدير الجامعة تطوير التعليم الجامعي بمحافظة ضرية وافتتاح كلية للبنين وافتتاح تخصصات جديدة بكلية العلوم والآداب للبنات وافتتاح دبلومات جديدة تلبي رغبة سوق العمل.

وأشاد المحافظ بدور جامعة القصيم في بناء الإنسان ودعم خطط التنمية.

منوهاً بأن حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حريصة كل الحرص على ما يخدم أبناءها المواطنين ومن ذلك توفير الفرص التعليمية والتدريبية وتأهيل شباب الوطن وفتياته التأهيل العلمي المناسب ليساهموا في بناء الوطن.

وتأتي هذه الزيارة من قبل المحافظ ضمن الجهود التي يبذلها لتوفير عدد من احتياجات المحافظة.


02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
08:01 PM

محافظ ضرية يبحث مع مدير جامعة القصيم تطوير التعليم الجامعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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استقبل مدير ‫جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، محافظ ‫ضرية صالح بن مبارك الشعمل، في مكتبه بالمدينة الجامعية ويرافقه رئيس لجنة أهالي ضرية محمد الغريب وعضو اللجنة ناصر القزلان وبحضور سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن إبراهيم العضيب.

وبحث المحافظ مع مدير الجامعة تطوير التعليم الجامعي بمحافظة ضرية وافتتاح كلية للبنين وافتتاح تخصصات جديدة بكلية العلوم والآداب للبنات وافتتاح دبلومات جديدة تلبي رغبة سوق العمل.

وأشاد المحافظ بدور جامعة القصيم في بناء الإنسان ودعم خطط التنمية.

منوهاً بأن حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حريصة كل الحرص على ما يخدم أبناءها المواطنين ومن ذلك توفير الفرص التعليمية والتدريبية وتأهيل شباب الوطن وفتياته التأهيل العلمي المناسب ليساهموا في بناء الوطن.

وتأتي هذه الزيارة من قبل المحافظ ضمن الجهود التي يبذلها لتوفير عدد من احتياجات المحافظة.


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