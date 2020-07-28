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كيف تختار أضحيتك؟.. حملة إرشادية تُنَفّذها "بيئة مكة" بالضوابط الخاصة

تساعد الراغبين في الشراء بالفحص الطبي البيطري المباشر بأسواق الماشية

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ضِمن استعدادات عيد الأضحى المبارك، حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية والضوابط الخاصة بذلك؛ لأهمية هذه الشعيرة الإسلامية واقتداءً بسنة أبينا إبراهيم عليه السلام.

وتهدف الحملة التي استهدفت مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة، إلى رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية، والحرص على سلامتها، بمراعاة تطبيق أهم المعايير الصحية والبيطرية.

وذكر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الحملة الإرشادية تنفذ بإشراك الكوادر البيطرية، وتغطي أسواق الماشية، وتوجيه المواطنين والمقيمين لكيفية اختيار الأضحية والشروط الواجب توافرها حيال ذلك.

وأشار إلى استمرار جولات الفِرَق الرقابية على الأسواق وتطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان، وتنفيذ خدمات الرد على استفسارات الجمهور المرتاد لأسواق النفع العام وأصحاب المواشي؛ نظرًا لما لذلك من أهمية قصوى في المساهمة في رفع الوعي حفاظًا على الصحة العامة.

وقال مدير قسم الثروة الحيوانية بفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور عبدالمانع الخيبري: آلية التوعية والتثقيف لمرتادي الأسواق في هذه العام كانت مختلفة عن الأعوام السابقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"؛ حيث تم اعتماد وضع باركود مرفق مع المرشدين البيطريين عن طريق استخدام رمز "QR" يتواجد فيه جميع ما يخص التوعية بالأضحية.

ولفت إلى أن الحملة الإرشادية شملت مساعدة الراغبين في شراء الأضاحي بالفحص الطبي البيطري عن طريق التواصل المباشر في أسواق الماشية المستهدفة، وإنشاء منصات إرشادية تعريفية لاستقبال استفسارات المستهدفين.

يُذكر أن الحملة ركّزت على اعتماد التوجيه الشفهي بالتحدث مع مرتادي الأسواق لتقديم معلومات علمية، وطرق إرشادية حول أفضل الطرق لاختيار الأضحية، وضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الأضحية أثناء الذبح، والتوصيات الخاصة بالتخلص من الفضلات والبقايا بطرق آمنة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف تختار أضحيتك؟.. حملة إرشادية تُنَفّذها "بيئة مكة" بالضوابط الخاصة
سبق

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ضِمن استعدادات عيد الأضحى المبارك، حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية والضوابط الخاصة بذلك؛ لأهمية هذه الشعيرة الإسلامية واقتداءً بسنة أبينا إبراهيم عليه السلام.

وتهدف الحملة التي استهدفت مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة، إلى رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية، والحرص على سلامتها، بمراعاة تطبيق أهم المعايير الصحية والبيطرية.

وذكر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الحملة الإرشادية تنفذ بإشراك الكوادر البيطرية، وتغطي أسواق الماشية، وتوجيه المواطنين والمقيمين لكيفية اختيار الأضحية والشروط الواجب توافرها حيال ذلك.

وأشار إلى استمرار جولات الفِرَق الرقابية على الأسواق وتطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان، وتنفيذ خدمات الرد على استفسارات الجمهور المرتاد لأسواق النفع العام وأصحاب المواشي؛ نظرًا لما لذلك من أهمية قصوى في المساهمة في رفع الوعي حفاظًا على الصحة العامة.

وقال مدير قسم الثروة الحيوانية بفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور عبدالمانع الخيبري: آلية التوعية والتثقيف لمرتادي الأسواق في هذه العام كانت مختلفة عن الأعوام السابقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"؛ حيث تم اعتماد وضع باركود مرفق مع المرشدين البيطريين عن طريق استخدام رمز "QR" يتواجد فيه جميع ما يخص التوعية بالأضحية.

ولفت إلى أن الحملة الإرشادية شملت مساعدة الراغبين في شراء الأضاحي بالفحص الطبي البيطري عن طريق التواصل المباشر في أسواق الماشية المستهدفة، وإنشاء منصات إرشادية تعريفية لاستقبال استفسارات المستهدفين.

يُذكر أن الحملة ركّزت على اعتماد التوجيه الشفهي بالتحدث مع مرتادي الأسواق لتقديم معلومات علمية، وطرق إرشادية حول أفضل الطرق لاختيار الأضحية، وضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الأضحية أثناء الذبح، والتوصيات الخاصة بالتخلص من الفضلات والبقايا بطرق آمنة.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
12:54 PM

كيف تختار أضحيتك؟.. حملة إرشادية تُنَفّذها "بيئة مكة" بالضوابط الخاصة

تساعد الراغبين في الشراء بالفحص الطبي البيطري المباشر بأسواق الماشية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ضِمن استعدادات عيد الأضحى المبارك، حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية والضوابط الخاصة بذلك؛ لأهمية هذه الشعيرة الإسلامية واقتداءً بسنة أبينا إبراهيم عليه السلام.

وتهدف الحملة التي استهدفت مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة، إلى رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية، والحرص على سلامتها، بمراعاة تطبيق أهم المعايير الصحية والبيطرية.

وذكر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الحملة الإرشادية تنفذ بإشراك الكوادر البيطرية، وتغطي أسواق الماشية، وتوجيه المواطنين والمقيمين لكيفية اختيار الأضحية والشروط الواجب توافرها حيال ذلك.

وأشار إلى استمرار جولات الفِرَق الرقابية على الأسواق وتطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان، وتنفيذ خدمات الرد على استفسارات الجمهور المرتاد لأسواق النفع العام وأصحاب المواشي؛ نظرًا لما لذلك من أهمية قصوى في المساهمة في رفع الوعي حفاظًا على الصحة العامة.

وقال مدير قسم الثروة الحيوانية بفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور عبدالمانع الخيبري: آلية التوعية والتثقيف لمرتادي الأسواق في هذه العام كانت مختلفة عن الأعوام السابقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"؛ حيث تم اعتماد وضع باركود مرفق مع المرشدين البيطريين عن طريق استخدام رمز "QR" يتواجد فيه جميع ما يخص التوعية بالأضحية.

ولفت إلى أن الحملة الإرشادية شملت مساعدة الراغبين في شراء الأضاحي بالفحص الطبي البيطري عن طريق التواصل المباشر في أسواق الماشية المستهدفة، وإنشاء منصات إرشادية تعريفية لاستقبال استفسارات المستهدفين.

يُذكر أن الحملة ركّزت على اعتماد التوجيه الشفهي بالتحدث مع مرتادي الأسواق لتقديم معلومات علمية، وطرق إرشادية حول أفضل الطرق لاختيار الأضحية، وضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الأضحية أثناء الذبح، والتوصيات الخاصة بالتخلص من الفضلات والبقايا بطرق آمنة.

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