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شاهد.. فيديو الإنجاز الأمني بإحباط 32 مليون قرص مخدر إلى المملكة

كشف مقطع فيديو تفاصيل الإنجاز الأمني الذي اثمر عن إحباط مخطط لتهريب أكثر من (٣٢) مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، في ثلاث عمليات استباقية، خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام ١٤٤٠هـ.

وكان إحباط تلك المحاولات قد جاء بعد توفر معلومات عن مخطط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، واتخاذ التدابير الأمنية، لاستباق محاولات هذه العصابات لتهريب المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول التي أكدت مصادر المعلومات استخدام أراضيها في عمليات التهريب.

وأسفرت الجهود المشتركة لمتابعة ورصد المواد المخدرة عن ضبط (18.787.898) قرص "إمفيتامين" خلال شهر رمضان، بعد وصولها إلى المملكة، والقبض على المتورطين في التخطيط لها واستقبالها وعددهم (15) متهماً بينهم ستة سعوديين، وأربعة من الجنسية التركية، واثنان من الجنسية الباكستانية، واثنان من الجنسية الأردنية، ومتهم واحد من الجنسية السورية.

وأردف: تم ضبط (10.971.000) قرص "إمفيتامين"، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر شوال، وذلك بميناء دولة شقيقة، وضبط ثلاثة ملايين قرص "إمفيتامين"، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر ذي القعدة، وذلك بميناء دولة صديقة.

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شاهد.. فيديو الإنجاز الأمني بإحباط 32 مليون قرص مخدر إلى المملكة
سبق

كشف مقطع فيديو تفاصيل الإنجاز الأمني الذي اثمر عن إحباط مخطط لتهريب أكثر من (٣٢) مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، في ثلاث عمليات استباقية، خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام ١٤٤٠هـ.

وكان إحباط تلك المحاولات قد جاء بعد توفر معلومات عن مخطط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، واتخاذ التدابير الأمنية، لاستباق محاولات هذه العصابات لتهريب المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول التي أكدت مصادر المعلومات استخدام أراضيها في عمليات التهريب.

وأسفرت الجهود المشتركة لمتابعة ورصد المواد المخدرة عن ضبط (18.787.898) قرص "إمفيتامين" خلال شهر رمضان، بعد وصولها إلى المملكة، والقبض على المتورطين في التخطيط لها واستقبالها وعددهم (15) متهماً بينهم ستة سعوديين، وأربعة من الجنسية التركية، واثنان من الجنسية الباكستانية، واثنان من الجنسية الأردنية، ومتهم واحد من الجنسية السورية.

وأردف: تم ضبط (10.971.000) قرص "إمفيتامين"، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر شوال، وذلك بميناء دولة شقيقة، وضبط ثلاثة ملايين قرص "إمفيتامين"، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر ذي القعدة، وذلك بميناء دولة صديقة.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
03:31 PM

شاهد.. فيديو الإنجاز الأمني بإحباط 32 مليون قرص مخدر إلى المملكة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
6,483

كشف مقطع فيديو تفاصيل الإنجاز الأمني الذي اثمر عن إحباط مخطط لتهريب أكثر من (٣٢) مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، في ثلاث عمليات استباقية، خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام ١٤٤٠هـ.

وكان إحباط تلك المحاولات قد جاء بعد توفر معلومات عن مخطط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، واتخاذ التدابير الأمنية، لاستباق محاولات هذه العصابات لتهريب المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول التي أكدت مصادر المعلومات استخدام أراضيها في عمليات التهريب.

وأسفرت الجهود المشتركة لمتابعة ورصد المواد المخدرة عن ضبط (18.787.898) قرص "إمفيتامين" خلال شهر رمضان، بعد وصولها إلى المملكة، والقبض على المتورطين في التخطيط لها واستقبالها وعددهم (15) متهماً بينهم ستة سعوديين، وأربعة من الجنسية التركية، واثنان من الجنسية الباكستانية، واثنان من الجنسية الأردنية، ومتهم واحد من الجنسية السورية.

وأردف: تم ضبط (10.971.000) قرص "إمفيتامين"، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر شوال، وذلك بميناء دولة شقيقة، وضبط ثلاثة ملايين قرص "إمفيتامين"، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر ذي القعدة، وذلك بميناء دولة صديقة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,907
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,458
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,373
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,755

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