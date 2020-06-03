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اليابان.. 3 وفيات و29 إصابة جديدة بكورونا

الصحة: ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 901 حالة

سجلت اليابان ثلاث حالات وفاة، و29 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الــ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها اليوم، بأنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 901 حالة وفاة، والإصابات إلى 17012 إصابة؛ مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سُجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قُرب طوكيو في فبراير الماضي.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان.. 3 وفيات و29 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت اليابان ثلاث حالات وفاة، و29 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الــ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها اليوم، بأنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 901 حالة وفاة، والإصابات إلى 17012 إصابة؛ مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سُجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قُرب طوكيو في فبراير الماضي.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
01:30 PM

اليابان.. 3 وفيات و29 إصابة جديدة بكورونا

الصحة: ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 901 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
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سجلت اليابان ثلاث حالات وفاة، و29 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الــ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها اليوم، بأنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 901 حالة وفاة، والإصابات إلى 17012 إصابة؛ مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سُجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قُرب طوكيو في فبراير الماضي.

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