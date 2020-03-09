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"الصحة": لا إصابات بفيروس كورونا الجديد بمكة

حذرت من الشائعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي

أكدت وزارة الصحة عبر حسابها "الصحة _ 937" عدم تسجيل أي حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة مكة المكرمة، حتى الآن.

وقالت الصحة في ردٍ على ادعاء أحد المتابعين بقولها: "لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) في منطقة (مكة المكرمة)، وفي حال تم تسجيل أي حالة سيتم الإعلان عنها من حساب وزارة الصحة الرسمي".

ودعت الصحة، الجميع لعدم نشر الشائعات، مطالبة بأخذ الأخبار من مصدرها الرسمي.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": لا إصابات بفيروس كورونا الجديد بمكة
سبق

أكدت وزارة الصحة عبر حسابها "الصحة _ 937" عدم تسجيل أي حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة مكة المكرمة، حتى الآن.

وقالت الصحة في ردٍ على ادعاء أحد المتابعين بقولها: "لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) في منطقة (مكة المكرمة)، وفي حال تم تسجيل أي حالة سيتم الإعلان عنها من حساب وزارة الصحة الرسمي".

ودعت الصحة، الجميع لعدم نشر الشائعات، مطالبة بأخذ الأخبار من مصدرها الرسمي.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
06:47 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:41 PM

"الصحة": لا إصابات بفيروس كورونا الجديد بمكة

حذرت من الشائعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
4,922

أكدت وزارة الصحة عبر حسابها "الصحة _ 937" عدم تسجيل أي حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة مكة المكرمة، حتى الآن.

وقالت الصحة في ردٍ على ادعاء أحد المتابعين بقولها: "لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) في منطقة (مكة المكرمة)، وفي حال تم تسجيل أي حالة سيتم الإعلان عنها من حساب وزارة الصحة الرسمي".

ودعت الصحة، الجميع لعدم نشر الشائعات، مطالبة بأخذ الأخبار من مصدرها الرسمي.

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