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الرئيس الجديد يطالب لاعبي الأهلي بنقاط التعاون .. واللعب بروح الانتصار

بعد الحصة التدريبية اجتمع بالأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين

اجتمع رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي ، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الإداري والفني ، مساء أمس ، وتحديدًا بعد نهاية الحصة التدريبية.

وطالب "الرئيس الجديد للأهلي بنقاط مواجهة التعاون التي ستُقام اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشدد "النفيعي على دخول المباريات المتبقية في الدوري بروح الفوز" .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرئيس الجديد يطالب لاعبي الأهلي بنقاط التعاون .. واللعب بروح الانتصار
سبق

اجتمع رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي ، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الإداري والفني ، مساء أمس ، وتحديدًا بعد نهاية الحصة التدريبية.

وطالب "الرئيس الجديد للأهلي بنقاط مواجهة التعاون التي ستُقام اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشدد "النفيعي على دخول المباريات المتبقية في الدوري بروح الفوز" .

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
01:34 AM

الرئيس الجديد يطالب لاعبي الأهلي بنقاط التعاون .. واللعب بروح الانتصار

بعد الحصة التدريبية اجتمع بالأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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1,946

اجتمع رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي ، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الإداري والفني ، مساء أمس ، وتحديدًا بعد نهاية الحصة التدريبية.

وطالب "الرئيس الجديد للأهلي بنقاط مواجهة التعاون التي ستُقام اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشدد "النفيعي على دخول المباريات المتبقية في الدوري بروح الفوز" .

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