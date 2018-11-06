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شاهد.. لقطات باسمة للأمير محمد بن سلمان خلال سلامه على أهالي القصيم

تعكس مقدار الود والحب المتبادل بين المواطنين وولي العهد

نشرت قناة الإخبارية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء مجموعة صور باسمة لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أثناء سلامه على أهالي القصيم خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في القصيم.

وتعبِّر الصور بجلاء عن مقدار الود والحب المتبادل بين ولي العهد وأهالي منطقة القصيم، وهم يماثلون في مشاعرهم حيال الأمير محمد بن سلمان مشاعر بقية المواطنين في كل المناطق تجاه ولي العهد في تجسيد يعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب السعودي.


وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وصل مساء اليوم إلى منطقة القصيم، وكان في استقباله - حفظه الله – في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لقطات باسمة للأمير محمد بن سلمان خلال سلامه على أهالي القصيم
سبق

نشرت قناة الإخبارية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء مجموعة صور باسمة لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أثناء سلامه على أهالي القصيم خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في القصيم.

وتعبِّر الصور بجلاء عن مقدار الود والحب المتبادل بين ولي العهد وأهالي منطقة القصيم، وهم يماثلون في مشاعرهم حيال الأمير محمد بن سلمان مشاعر بقية المواطنين في كل المناطق تجاه ولي العهد في تجسيد يعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب السعودي.


وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وصل مساء اليوم إلى منطقة القصيم، وكان في استقباله - حفظه الله – في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
10:40 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:20 PM

شاهد.. لقطات باسمة للأمير محمد بن سلمان خلال سلامه على أهالي القصيم

تعكس مقدار الود والحب المتبادل بين المواطنين وولي العهد

A A A
محمد صبح - الرياض
5
46,060

نشرت قناة الإخبارية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء مجموعة صور باسمة لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أثناء سلامه على أهالي القصيم خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في القصيم.

وتعبِّر الصور بجلاء عن مقدار الود والحب المتبادل بين ولي العهد وأهالي منطقة القصيم، وهم يماثلون في مشاعرهم حيال الأمير محمد بن سلمان مشاعر بقية المواطنين في كل المناطق تجاه ولي العهد في تجسيد يعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب السعودي.


وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وصل مساء اليوم إلى منطقة القصيم، وكان في استقباله - حفظه الله – في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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