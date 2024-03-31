النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شوارع الليث تسابق "ساعة الأرض".. ظلام دامس يدخل ليلته الثانية

الأهالي يطالبون الجهات المعنية بضرورة سرعة إصلاح الخلل وإعادة الإنارة

شكا عددٌ من أهالي محافظة الليث من الظلام الدامس الذي حلّ على بعض شوارع المحافظة منذ ليلة أمس وحتى لحظة نشر الخبر.

وقال أحد السكان ويدعى أحمد المهداوي، في شكوى بعث بها إلى "سبق": تعاني بعض شوارع المحافظة بسبب ظلام دامس منذ ليلة أمس، بالتحديد المدخل الرئيس الشرقي على امتداد شارع عمرو بن العاص، وصولاً إلى الكلية التقنية، حيث الإضاءة معدومة تمامًا دون معرفة الأسباب، فيما دخلت ليلتها الثانية تزامنًا مع ساعة الأرض التي توافق مساء اليوم.

وأضاف: مدخل المحافظة باتجاه مركز غميقة شرقًا هو الآخر منذ ليلة أمس يعاني بسبب الظلام وانقطاع الكهرباء عن أعمدة الإنارة، مشيرًا إلى أن ما زاد الأمر سوءًا هو عدم انتباه العابرين من المركز باتجاه المحافظة لمطبات التهدئة بسبب الظلام.

وطالب "المهداوي" من الجهات المعنية بضرورة سرعة إصلاح الخلل وإعادة الإنارة في الشارع الرئيس الذي يعد مدخلاً مهمًا للمحافظة ويسلكه أغلب الزوار والسكان، فضلاً عن أهميته وتقاطعه مع الطريق الدولي جدة - جازان.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
شوارع الليث تسابق "ساعة الأرض".. ظلام دامس يدخل ليلته الثانية
سبق

شكا عددٌ من أهالي محافظة الليث من الظلام الدامس الذي حلّ على بعض شوارع المحافظة منذ ليلة أمس وحتى لحظة نشر الخبر.

وقال أحد السكان ويدعى أحمد المهداوي، في شكوى بعث بها إلى "سبق": تعاني بعض شوارع المحافظة بسبب ظلام دامس منذ ليلة أمس، بالتحديد المدخل الرئيس الشرقي على امتداد شارع عمرو بن العاص، وصولاً إلى الكلية التقنية، حيث الإضاءة معدومة تمامًا دون معرفة الأسباب، فيما دخلت ليلتها الثانية تزامنًا مع ساعة الأرض التي توافق مساء اليوم.

وأضاف: مدخل المحافظة باتجاه مركز غميقة شرقًا هو الآخر منذ ليلة أمس يعاني بسبب الظلام وانقطاع الكهرباء عن أعمدة الإنارة، مشيرًا إلى أن ما زاد الأمر سوءًا هو عدم انتباه العابرين من المركز باتجاه المحافظة لمطبات التهدئة بسبب الظلام.

وطالب "المهداوي" من الجهات المعنية بضرورة سرعة إصلاح الخلل وإعادة الإنارة في الشارع الرئيس الذي يعد مدخلاً مهمًا للمحافظة ويسلكه أغلب الزوار والسكان، فضلاً عن أهميته وتقاطعه مع الطريق الدولي جدة - جازان.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
10:22 PM

شوارع الليث تسابق "ساعة الأرض".. ظلام دامس يدخل ليلته الثانية

الأهالي يطالبون الجهات المعنية بضرورة سرعة إصلاح الخلل وإعادة الإنارة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
7
4,922

شكا عددٌ من أهالي محافظة الليث من الظلام الدامس الذي حلّ على بعض شوارع المحافظة منذ ليلة أمس وحتى لحظة نشر الخبر.

وقال أحد السكان ويدعى أحمد المهداوي، في شكوى بعث بها إلى "سبق": تعاني بعض شوارع المحافظة بسبب ظلام دامس منذ ليلة أمس، بالتحديد المدخل الرئيس الشرقي على امتداد شارع عمرو بن العاص، وصولاً إلى الكلية التقنية، حيث الإضاءة معدومة تمامًا دون معرفة الأسباب، فيما دخلت ليلتها الثانية تزامنًا مع ساعة الأرض التي توافق مساء اليوم.

وأضاف: مدخل المحافظة باتجاه مركز غميقة شرقًا هو الآخر منذ ليلة أمس يعاني بسبب الظلام وانقطاع الكهرباء عن أعمدة الإنارة، مشيرًا إلى أن ما زاد الأمر سوءًا هو عدم انتباه العابرين من المركز باتجاه المحافظة لمطبات التهدئة بسبب الظلام.

وطالب "المهداوي" من الجهات المعنية بضرورة سرعة إصلاح الخلل وإعادة الإنارة في الشارع الرئيس الذي يعد مدخلاً مهمًا للمحافظة ويسلكه أغلب الزوار والسكان، فضلاً عن أهميته وتقاطعه مع الطريق الدولي جدة - جازان.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,869
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,142
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,032
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,849

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة