شوارع الليث تسابق "ساعة الأرض".. ظلام دامس يدخل ليلته الثانية

الأهالي يطالبون الجهات المعنية بضرورة سرعة إصلاح الخلل وإعادة الإنارة

شكا عددٌ من أهالي محافظة الليث من الظلام الدامس الذي حلّ على بعض شوارع المحافظة منذ ليلة أمس وحتى لحظة نشر الخبر.

وقال أحد السكان ويدعى أحمد المهداوي، في شكوى بعث بها إلى "سبق": تعاني بعض شوارع المحافظة بسبب ظلام دامس منذ ليلة أمس، بالتحديد المدخل الرئيس الشرقي على امتداد شارع عمرو بن العاص، وصولاً إلى الكلية التقنية، حيث الإضاءة معدومة تمامًا دون معرفة الأسباب، فيما دخلت ليلتها الثانية تزامنًا مع ساعة الأرض التي توافق مساء اليوم.

وأضاف: مدخل المحافظة باتجاه مركز غميقة شرقًا هو الآخر منذ ليلة أمس يعاني بسبب الظلام وانقطاع الكهرباء عن أعمدة الإنارة، مشيرًا إلى أن ما زاد الأمر سوءًا هو عدم انتباه العابرين من المركز باتجاه المحافظة لمطبات التهدئة بسبب الظلام.

وطالب "المهداوي" من الجهات المعنية بضرورة سرعة إصلاح الخلل وإعادة الإنارة في الشارع الرئيس الذي يعد مدخلاً مهمًا للمحافظة ويسلكه أغلب الزوار والسكان، فضلاً عن أهميته وتقاطعه مع الطريق الدولي جدة - جازان.