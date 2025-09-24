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"غوتيريس" في افتتاح الجمعية العامة: هجوم أرامكو لا يمكن قبوله إطلاقًا

طالب بوقف تهديد الصواريخ الباليستية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الثلاثاء)؛ أن هجوم أرامكو أمر لا يمكن القبول به على الإطلاق.

وحذّر في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، من "احتمال مقلق لاندلاع نزاع مسلّح في منطقة الخليج لا يستطيع العالم تحمُّل تداعياته".

وطالب الأمين العالم للأمم المتحدة بوقف تهديد الصواريخ الباليستية.

ودعا إلى احترام حقوق أي مهاجر أو لاجئ، مشيرًا إلى أنه "بينما يصل عدد اللاجئين إلى حدود غير مسبوقة نرى حدودًا تُقفل".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غوتيريس" في افتتاح الجمعية العامة: هجوم أرامكو لا يمكن قبوله إطلاقًا
سبق

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الثلاثاء)؛ أن هجوم أرامكو أمر لا يمكن القبول به على الإطلاق.

وحذّر في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، من "احتمال مقلق لاندلاع نزاع مسلّح في منطقة الخليج لا يستطيع العالم تحمُّل تداعياته".

وطالب الأمين العالم للأمم المتحدة بوقف تهديد الصواريخ الباليستية.

ودعا إلى احترام حقوق أي مهاجر أو لاجئ، مشيرًا إلى أنه "بينما يصل عدد اللاجئين إلى حدود غير مسبوقة نرى حدودًا تُقفل".

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
05:45 PM

"غوتيريس" في افتتاح الجمعية العامة: هجوم أرامكو لا يمكن قبوله إطلاقًا

طالب بوقف تهديد الصواريخ الباليستية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الثلاثاء)؛ أن هجوم أرامكو أمر لا يمكن القبول به على الإطلاق.

وحذّر في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، من "احتمال مقلق لاندلاع نزاع مسلّح في منطقة الخليج لا يستطيع العالم تحمُّل تداعياته".

وطالب الأمين العالم للأمم المتحدة بوقف تهديد الصواريخ الباليستية.

ودعا إلى احترام حقوق أي مهاجر أو لاجئ، مشيرًا إلى أنه "بينما يصل عدد اللاجئين إلى حدود غير مسبوقة نرى حدودًا تُقفل".

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