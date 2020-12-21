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"المكتبات" توقع مذكرة "إتاحة المخطوطات" مع "فهد الوطنية"

ضمن مشروع "رقمنة وإتاحة المخطوطات"

وقعت هيئة المكتبات مذكرة استضافة مع مكتبة الملك فهد الوطنية، تقوم خلالها المكتبة بإتاحة مجموعة من المخطوطات المرقمنة عبر منصة إلكترونية موحدة بالمخطوطات بالمملكة العربية السعودية، وجرى توقيع المذكرة اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 في مقر الهيئة بالرياض.

ومثّل هيئة المكتبات في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العاصم، في حين مثل مكتبة الملك فهد الوطنية الأمين العام المكلف الأستاذ سليمان بن يوسف المسعود.

وتأتي هذه المذكرة ضمن مشروع "رقمنة وإتاحة المخطوطات" الذي أطلقته هيئة المكتبات بهدف مدّ جسور التعاون مع المكتبات والأفراد الذين يمتلكون مخطوطات أصلية وعمل نُسخ رقمية لها وإتاحتها للمستفيدين عبر منصة إلكترونية موحدة، وإنشاء قاعدة معلومات بالمخطوطات الأم في المملكة وحفظها.

وتسعى هيئة المكتبات من المشروع توفير منصة جامعة للمخطوطات في المملكة، تخدم الباحثين وتدعم المناخ البحثي عبر فتح نوافذ رسمية للوصول إلى المعلومات التي تحتويها المخطوطات، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية. يُذكر أن المملكة تعد من الدول السبّاقة في الاهتمام بالمخطوطات من حيث جمعها وتحقيقها وترميمها وإصدار الفهارس وحفظها، إذ صدر مرسوم ملكي في 24 / 5 / 1422هـ يقضي بالموافقة على نظام حماية التراث المخطوط في المملكة الذي تقوم بتنفيذه مكتبة الملك فهد الوطنية وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة تمتلك أكثر من 27 % من مجموع المخطوطات العربية والإسلامية الأصلية على مستوى الدول العربية، حيث حرصت على إنشاء أقسام مستقلة للمخطوطات في معظم المكتبات، وإنشاء معامل للترميم والصيانة باستخدام أحدث التقنيات، وتوفير معامل متنقلة لصيانة المخطوطات في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تشجيع تحقيق ونشر المخطوطات عن طريق دعم برامج الدراسات العليا في الجامعات، وإتاحة فهارس المخطوطات آليًا لجميع الباحثين من داخل المملكة وخارجها.

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"المكتبات" توقع مذكرة "إتاحة المخطوطات" مع "فهد الوطنية"
سبق

وقعت هيئة المكتبات مذكرة استضافة مع مكتبة الملك فهد الوطنية، تقوم خلالها المكتبة بإتاحة مجموعة من المخطوطات المرقمنة عبر منصة إلكترونية موحدة بالمخطوطات بالمملكة العربية السعودية، وجرى توقيع المذكرة اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 في مقر الهيئة بالرياض.

ومثّل هيئة المكتبات في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العاصم، في حين مثل مكتبة الملك فهد الوطنية الأمين العام المكلف الأستاذ سليمان بن يوسف المسعود.

وتأتي هذه المذكرة ضمن مشروع "رقمنة وإتاحة المخطوطات" الذي أطلقته هيئة المكتبات بهدف مدّ جسور التعاون مع المكتبات والأفراد الذين يمتلكون مخطوطات أصلية وعمل نُسخ رقمية لها وإتاحتها للمستفيدين عبر منصة إلكترونية موحدة، وإنشاء قاعدة معلومات بالمخطوطات الأم في المملكة وحفظها.

وتسعى هيئة المكتبات من المشروع توفير منصة جامعة للمخطوطات في المملكة، تخدم الباحثين وتدعم المناخ البحثي عبر فتح نوافذ رسمية للوصول إلى المعلومات التي تحتويها المخطوطات، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية. يُذكر أن المملكة تعد من الدول السبّاقة في الاهتمام بالمخطوطات من حيث جمعها وتحقيقها وترميمها وإصدار الفهارس وحفظها، إذ صدر مرسوم ملكي في 24 / 5 / 1422هـ يقضي بالموافقة على نظام حماية التراث المخطوط في المملكة الذي تقوم بتنفيذه مكتبة الملك فهد الوطنية وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة تمتلك أكثر من 27 % من مجموع المخطوطات العربية والإسلامية الأصلية على مستوى الدول العربية، حيث حرصت على إنشاء أقسام مستقلة للمخطوطات في معظم المكتبات، وإنشاء معامل للترميم والصيانة باستخدام أحدث التقنيات، وتوفير معامل متنقلة لصيانة المخطوطات في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تشجيع تحقيق ونشر المخطوطات عن طريق دعم برامج الدراسات العليا في الجامعات، وإتاحة فهارس المخطوطات آليًا لجميع الباحثين من داخل المملكة وخارجها.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
10:18 PM

"المكتبات" توقع مذكرة "إتاحة المخطوطات" مع "فهد الوطنية"

ضمن مشروع "رقمنة وإتاحة المخطوطات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت هيئة المكتبات مذكرة استضافة مع مكتبة الملك فهد الوطنية، تقوم خلالها المكتبة بإتاحة مجموعة من المخطوطات المرقمنة عبر منصة إلكترونية موحدة بالمخطوطات بالمملكة العربية السعودية، وجرى توقيع المذكرة اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 في مقر الهيئة بالرياض.

ومثّل هيئة المكتبات في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العاصم، في حين مثل مكتبة الملك فهد الوطنية الأمين العام المكلف الأستاذ سليمان بن يوسف المسعود.

وتأتي هذه المذكرة ضمن مشروع "رقمنة وإتاحة المخطوطات" الذي أطلقته هيئة المكتبات بهدف مدّ جسور التعاون مع المكتبات والأفراد الذين يمتلكون مخطوطات أصلية وعمل نُسخ رقمية لها وإتاحتها للمستفيدين عبر منصة إلكترونية موحدة، وإنشاء قاعدة معلومات بالمخطوطات الأم في المملكة وحفظها.

وتسعى هيئة المكتبات من المشروع توفير منصة جامعة للمخطوطات في المملكة، تخدم الباحثين وتدعم المناخ البحثي عبر فتح نوافذ رسمية للوصول إلى المعلومات التي تحتويها المخطوطات، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية. يُذكر أن المملكة تعد من الدول السبّاقة في الاهتمام بالمخطوطات من حيث جمعها وتحقيقها وترميمها وإصدار الفهارس وحفظها، إذ صدر مرسوم ملكي في 24 / 5 / 1422هـ يقضي بالموافقة على نظام حماية التراث المخطوط في المملكة الذي تقوم بتنفيذه مكتبة الملك فهد الوطنية وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة تمتلك أكثر من 27 % من مجموع المخطوطات العربية والإسلامية الأصلية على مستوى الدول العربية، حيث حرصت على إنشاء أقسام مستقلة للمخطوطات في معظم المكتبات، وإنشاء معامل للترميم والصيانة باستخدام أحدث التقنيات، وتوفير معامل متنقلة لصيانة المخطوطات في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تشجيع تحقيق ونشر المخطوطات عن طريق دعم برامج الدراسات العليا في الجامعات، وإتاحة فهارس المخطوطات آليًا لجميع الباحثين من داخل المملكة وخارجها.

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