ترقّى الرقيب أول عبدالله محسن محمد الوليدي الشهري، إلى رتبة "رئيس رقباء" بقوة الدفاع الجوي.
وأعرب "الوليدي" عن سعادته بالترقية، مؤكدًا أنها ستحفزه لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"الوليدي" "رئيس رقباء" بالدفاع الجوي
ترقّى الرقيب أول عبدالله محسن محمد الوليدي الشهري، إلى رتبة "رئيس رقباء" بقوة الدفاع الجوي.
وأعرب "الوليدي" عن سعادته بالترقية، مؤكدًا أنها ستحفزه لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
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"الوليدي" "رئيس رقباء" بالدفاع الجويصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-08
ترقّى الرقيب أول عبدالله محسن محمد الوليدي الشهري، إلى رتبة "رئيس رقباء" بقوة الدفاع الجوي.
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
07:23 PM
"الوليدي" "رئيس رقباء" بالدفاع الجوي
ترقّى الرقيب أول عبدالله محسن محمد الوليدي الشهري، إلى رتبة "رئيس رقباء" بقوة الدفاع الجوي.
وأعرب "الوليدي" عن سعادته بالترقية، مؤكدًا أنها ستحفزه لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
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