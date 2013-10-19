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"الفلقي" يُدشن عيادة "فحص سرطان الثدي" بمركز صحي وسط أبها

تزامنًا مع "الحملة الوطنية للكشف المبكر" لشهر أكتوبر

دشن مدير عام الشؤون الصحية بعسير بالنيابة، الدكتور طارق أحمد الفلقي، وبحضور مساعدي الإدارات بالمديرية، عيادة فحص سرطان الثدي بمركز صحي وسط أبها.

جاء ذلك تزامنًا مع فعاليات "الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي" لشهر أكتوبر، تحت شعار "كيف كنت - وين صرت"، بتنظيم إدارة القطاع الصحي بأبها.

وقص "الفلقي" الشريط إيذانًا بتفعيل العيادة والمعرض الذي اطلع من خلاله على مشاركة القطاع وجمعية صحة المرأة بعسير.

كما تجول بالمعرض المصاحب على هامش الاحتفالية، واستمع إلى شرح موجز عن جهاز أشعة الماموغرام الذي تم تفعيله بالمركز.

وأكد ضرورة حثّ المستفيدات بأهمية الفحص المبكر الذي يجعل نسبة الشفاء من المرض عالية عند اكتشافه.

ولفت إلى سعي وزارة الصحة لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع، مشيدًا بجهود فريق العمل بإدارة القطاع والمركز.

وفي ختام التدشين كرم فريق العمل من إدارة القطاع والمركز، والجهات المشاركة في تفعيل الحملة.

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"الفلقي" يُدشن عيادة "فحص سرطان الثدي" بمركز صحي وسط أبها
سبق

دشن مدير عام الشؤون الصحية بعسير بالنيابة، الدكتور طارق أحمد الفلقي، وبحضور مساعدي الإدارات بالمديرية، عيادة فحص سرطان الثدي بمركز صحي وسط أبها.

جاء ذلك تزامنًا مع فعاليات "الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي" لشهر أكتوبر، تحت شعار "كيف كنت - وين صرت"، بتنظيم إدارة القطاع الصحي بأبها.

وقص "الفلقي" الشريط إيذانًا بتفعيل العيادة والمعرض الذي اطلع من خلاله على مشاركة القطاع وجمعية صحة المرأة بعسير.

كما تجول بالمعرض المصاحب على هامش الاحتفالية، واستمع إلى شرح موجز عن جهاز أشعة الماموغرام الذي تم تفعيله بالمركز.

وأكد ضرورة حثّ المستفيدات بأهمية الفحص المبكر الذي يجعل نسبة الشفاء من المرض عالية عند اكتشافه.

ولفت إلى سعي وزارة الصحة لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع، مشيدًا بجهود فريق العمل بإدارة القطاع والمركز.

وفي ختام التدشين كرم فريق العمل من إدارة القطاع والمركز، والجهات المشاركة في تفعيل الحملة.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
05:37 PM

"الفلقي" يُدشن عيادة "فحص سرطان الثدي" بمركز صحي وسط أبها

تزامنًا مع "الحملة الوطنية للكشف المبكر" لشهر أكتوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن مدير عام الشؤون الصحية بعسير بالنيابة، الدكتور طارق أحمد الفلقي، وبحضور مساعدي الإدارات بالمديرية، عيادة فحص سرطان الثدي بمركز صحي وسط أبها.

جاء ذلك تزامنًا مع فعاليات "الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي" لشهر أكتوبر، تحت شعار "كيف كنت - وين صرت"، بتنظيم إدارة القطاع الصحي بأبها.

وقص "الفلقي" الشريط إيذانًا بتفعيل العيادة والمعرض الذي اطلع من خلاله على مشاركة القطاع وجمعية صحة المرأة بعسير.

كما تجول بالمعرض المصاحب على هامش الاحتفالية، واستمع إلى شرح موجز عن جهاز أشعة الماموغرام الذي تم تفعيله بالمركز.

وأكد ضرورة حثّ المستفيدات بأهمية الفحص المبكر الذي يجعل نسبة الشفاء من المرض عالية عند اكتشافه.

ولفت إلى سعي وزارة الصحة لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع، مشيدًا بجهود فريق العمل بإدارة القطاع والمركز.

وفي ختام التدشين كرم فريق العمل من إدارة القطاع والمركز، والجهات المشاركة في تفعيل الحملة.

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