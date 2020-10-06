مكة.. الموارد البشرية تنفّذ 219 جولة وترصد 97 مخالفة بمنشآت جدة
للتأكّد من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية
نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بجدة شملت محال الذهب والفساتين والملابس الجاهزة؛ للتأكد من التحقق من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.
وتمّ خلال الجولات الرقابية ضبط ٩٧ مخالفة من خلال ٢١٩ جولة رقابية.
مكة.. الموارد البشرية تنفّذ 219 جولة وترصد 97 مخالفة بمنشآت جدة
عبدالله الراجحيسبق2020-10-06
نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بجدة شملت محال الذهب والفساتين والملابس الجاهزة؛ للتأكد من التحقق من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.
وتمّ خلال الجولات الرقابية ضبط ٩٧ مخالفة من خلال ٢١٩ جولة رقابية.
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
11:11 AM
مكة.. الموارد البشرية تنفّذ 219 جولة وترصد 97 مخالفة بمنشآت جدة
للتأكّد من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية
نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بجدة شملت محال الذهب والفساتين والملابس الجاهزة؛ للتأكد من التحقق من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.
وتمّ خلال الجولات الرقابية ضبط ٩٧ مخالفة من خلال ٢١٩ جولة رقابية.