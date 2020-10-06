النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. الموارد البشرية تنفّذ 219 جولة وترصد 97 مخالفة بمنشآت جدة

للتأكّد من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بجدة شملت محال الذهب والفساتين والملابس الجاهزة؛ للتأكد من التحقق من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

وتمّ خلال الجولات الرقابية ضبط ٩٧ مخالفة من خلال ٢١٩ جولة رقابية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. الموارد البشرية تنفّذ 219 جولة وترصد 97 مخالفة بمنشآت جدة
سبق

نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بجدة شملت محال الذهب والفساتين والملابس الجاهزة؛ للتأكد من التحقق من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

وتمّ خلال الجولات الرقابية ضبط ٩٧ مخالفة من خلال ٢١٩ جولة رقابية.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
11:11 AM

مكة.. الموارد البشرية تنفّذ 219 جولة وترصد 97 مخالفة بمنشآت جدة

للتأكّد من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
473

نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بجدة شملت محال الذهب والفساتين والملابس الجاهزة؛ للتأكد من التحقق من التزام المحال بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

وتمّ خلال الجولات الرقابية ضبط ٩٧ مخالفة من خلال ٢١٩ جولة رقابية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,305
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,514
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,140

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة