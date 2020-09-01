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هواتف إرشادية عبر متخصصين لدعم "التعلم عن بعد" بتعليم عسير

لاستقبال استفسارات الطلاب حول منصة مدرستي وحل مشكلاتهم

خصصت إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في وحدات الخدمات الإرشادية في مكاتب التعليم بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة، عددًا من الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خلال فريق إرشادي متخصص.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن البرامج تهدف إلى دعم عمليات التعلم عن بعد، وحصر ومتابعة حالات الطلاب والطالبات الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة لهم، ومتابعة حالات الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات والمتأخرين والمتأخرات دراسيًا، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن وسائل التواصل معهم ومع أولياء أمورهم، وتعزيز دور الأسرة في العملية التعليمية، وكيفية التعامل مع المواقف والتحديات التي قد تواجههم أثناء عمليات التعلم عن بعد وإرشادهم نفسيًا واجتماعيًا.

وخصصت الإدارة هواتف إرشادية لدعم الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والأسر خلال فترة التعلم عن بعد، واستقبال استفساراتهم حول منصة مدرستي وحل المشكلات التي قد تواجههم، واستضافة متخصصين في علمي النفس والاجتماع لدعمهم في ظل الظروف الحالية.

وتضمنت الهواتف البنين في أبها: 0533699564، وخميس مشيط: 0172229433، وأحد رفيدة: 0508887383، وهواتف البنات في أبها: 0507344546 ، وخميس مشيط: 0172225140، وأحد رفيدة: 0552339798 .

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هواتف إرشادية عبر متخصصين لدعم "التعلم عن بعد" بتعليم عسير
سبق

خصصت إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في وحدات الخدمات الإرشادية في مكاتب التعليم بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة، عددًا من الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خلال فريق إرشادي متخصص.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن البرامج تهدف إلى دعم عمليات التعلم عن بعد، وحصر ومتابعة حالات الطلاب والطالبات الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة لهم، ومتابعة حالات الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات والمتأخرين والمتأخرات دراسيًا، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن وسائل التواصل معهم ومع أولياء أمورهم، وتعزيز دور الأسرة في العملية التعليمية، وكيفية التعامل مع المواقف والتحديات التي قد تواجههم أثناء عمليات التعلم عن بعد وإرشادهم نفسيًا واجتماعيًا.

وخصصت الإدارة هواتف إرشادية لدعم الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والأسر خلال فترة التعلم عن بعد، واستقبال استفساراتهم حول منصة مدرستي وحل المشكلات التي قد تواجههم، واستضافة متخصصين في علمي النفس والاجتماع لدعمهم في ظل الظروف الحالية.

وتضمنت الهواتف البنين في أبها: 0533699564، وخميس مشيط: 0172229433، وأحد رفيدة: 0508887383، وهواتف البنات في أبها: 0507344546 ، وخميس مشيط: 0172225140، وأحد رفيدة: 0552339798 .

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
02:17 PM

هواتف إرشادية عبر متخصصين لدعم "التعلم عن بعد" بتعليم عسير

لاستقبال استفسارات الطلاب حول منصة مدرستي وحل مشكلاتهم

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بندر آل عوض - عسير
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خصصت إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في وحدات الخدمات الإرشادية في مكاتب التعليم بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة، عددًا من الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خلال فريق إرشادي متخصص.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن البرامج تهدف إلى دعم عمليات التعلم عن بعد، وحصر ومتابعة حالات الطلاب والطالبات الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة لهم، ومتابعة حالات الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات والمتأخرين والمتأخرات دراسيًا، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن وسائل التواصل معهم ومع أولياء أمورهم، وتعزيز دور الأسرة في العملية التعليمية، وكيفية التعامل مع المواقف والتحديات التي قد تواجههم أثناء عمليات التعلم عن بعد وإرشادهم نفسيًا واجتماعيًا.

وخصصت الإدارة هواتف إرشادية لدعم الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والأسر خلال فترة التعلم عن بعد، واستقبال استفساراتهم حول منصة مدرستي وحل المشكلات التي قد تواجههم، واستضافة متخصصين في علمي النفس والاجتماع لدعمهم في ظل الظروف الحالية.

وتضمنت الهواتف البنين في أبها: 0533699564، وخميس مشيط: 0172229433، وأحد رفيدة: 0508887383، وهواتف البنات في أبها: 0507344546 ، وخميس مشيط: 0172225140، وأحد رفيدة: 0552339798 .

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