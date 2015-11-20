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بعد تقرير الإخبارية.. مجهولون يحرقون السيارة السياحية بـ"الريث"

مواطن يمتلكها منذ 15 عامًا.. وبدأ منذ فترة في استخدامها سياحياً

فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقها بعد أن أضرم مجهولون النيران في سيارة قديمة بمحافظة ‎الريث بمنطقة جازان.

وكانت السيارة المحروقة القديمة قد حوّلها مواطن إلى سياحية، بهدف نقل السياح داخل محافظة الريث، والتعريف بما تحويه المحافظة من مواقع جميلة.

يذكر أن قناة "الإخبارية" نشرت تقريرًا عن السيارة التي يستخدمها "راعي الريثي" سياحيًا، ويمتلكها منذ 15 عامًا، ثم خلال أقل من 24 ساعة من التقرير المنشور، اعتدى مجهولون على السيارة واحرقوها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تقرير الإخبارية.. مجهولون يحرقون السيارة السياحية بـ"الريث"
سبق

فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقها بعد أن أضرم مجهولون النيران في سيارة قديمة بمحافظة ‎الريث بمنطقة جازان.

وكانت السيارة المحروقة القديمة قد حوّلها مواطن إلى سياحية، بهدف نقل السياح داخل محافظة الريث، والتعريف بما تحويه المحافظة من مواقع جميلة.

يذكر أن قناة "الإخبارية" نشرت تقريرًا عن السيارة التي يستخدمها "راعي الريثي" سياحيًا، ويمتلكها منذ 15 عامًا، ثم خلال أقل من 24 ساعة من التقرير المنشور، اعتدى مجهولون على السيارة واحرقوها.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
02:45 PM

بعد تقرير الإخبارية.. مجهولون يحرقون السيارة السياحية بـ"الريث"

مواطن يمتلكها منذ 15 عامًا.. وبدأ منذ فترة في استخدامها سياحياً

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
4
2,508

فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقها بعد أن أضرم مجهولون النيران في سيارة قديمة بمحافظة ‎الريث بمنطقة جازان.

وكانت السيارة المحروقة القديمة قد حوّلها مواطن إلى سياحية، بهدف نقل السياح داخل محافظة الريث، والتعريف بما تحويه المحافظة من مواقع جميلة.

يذكر أن قناة "الإخبارية" نشرت تقريرًا عن السيارة التي يستخدمها "راعي الريثي" سياحيًا، ويمتلكها منذ 15 عامًا، ثم خلال أقل من 24 ساعة من التقرير المنشور، اعتدى مجهولون على السيارة واحرقوها.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,664
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,235
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,203
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,250

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