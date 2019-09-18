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أمسية شعرية في دبي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم

ينظم "بيت الشعر" في دبي، أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وتُقام الأمسية بمشاركة نُخبة من أبرز شعراء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن بين المشاركين: الشاعر فهد الشهراني، والشاعر مذكر الحارثي، والشاعر سيف المنصوري، والمنشد فهد بن فصلا.
ويدير الأمسيةَ الإعلامي أحمد الشراري، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة القادم؛ وذلك في "لامير دبي"، والدعوة عامة للجميع لحضور الأمسية الشعرية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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أمسية شعرية في دبي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
سبق

ينظم "بيت الشعر" في دبي، أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وتُقام الأمسية بمشاركة نُخبة من أبرز شعراء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن بين المشاركين: الشاعر فهد الشهراني، والشاعر مذكر الحارثي، والشاعر سيف المنصوري، والمنشد فهد بن فصلا.
ويدير الأمسيةَ الإعلامي أحمد الشراري، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة القادم؛ وذلك في "لامير دبي"، والدعوة عامة للجميع لحضور الأمسية الشعرية.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
12:49 PM

أمسية شعرية في دبي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم

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مهنا التميمي - الرياض
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ينظم "بيت الشعر" في دبي، أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وتُقام الأمسية بمشاركة نُخبة من أبرز شعراء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن بين المشاركين: الشاعر فهد الشهراني، والشاعر مذكر الحارثي، والشاعر سيف المنصوري، والمنشد فهد بن فصلا.
ويدير الأمسيةَ الإعلامي أحمد الشراري، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة القادم؛ وذلك في "لامير دبي"، والدعوة عامة للجميع لحضور الأمسية الشعرية.

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