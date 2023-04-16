وقالت: من بين الحالات (12) حالة لعمانيين، (97) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1019) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.

سلطنة عمان تعلن عن 109 إصابات جديدة بـ"كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-16 أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان الخميس تسجيل (109) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد-19. وقالت: من بين الحالات (12) حالة لعمانيين، (97) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1019) حالة وعدد الوفيات (4) حالات. وأكدت الوزارة تسجيل 45 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح عدد المتعافين 176 حالة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 10:37 AM

سلطنة عمان تعلن عن 109 إصابات جديدة بـ"كورونا" العدد الكلّي للحالات ارتفع إلى 1019 والوفيات 4





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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان الخميس تسجيل (109) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد-19.

وقالت: من بين الحالات (12) حالة لعمانيين، (97) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1019) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.

وأكدت الوزارة تسجيل 45 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح عدد المتعافين 176 حالة.