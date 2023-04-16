سلطنة عمان تعلن عن 109 إصابات جديدة بـ"كورونا"
العدد الكلّي للحالات ارتفع إلى 1019 والوفيات 4
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان الخميس تسجيل (109) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد-19.
وقالت: من بين الحالات (12) حالة لعمانيين، (97) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1019) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.
وأكدت الوزارة تسجيل 45 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح عدد المتعافين 176 حالة.
سلطنة عمان
فيروس كورونا الجديد
سلطنة عمان تعلن عن 109 إصابات جديدة بـ"كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-16
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان الخميس تسجيل (109) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد-19.
وقالت: من بين الحالات (12) حالة لعمانيين، (97) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1019) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.
وأكدت الوزارة تسجيل 45 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح عدد المتعافين 176 حالة.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:37 AM
سلطنة عمان تعلن عن 109 إصابات جديدة بـ"كورونا"
العدد الكلّي للحالات ارتفع إلى 1019 والوفيات 4
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان الخميس تسجيل (109) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد-19.
وقالت: من بين الحالات (12) حالة لعمانيين، (97) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1019) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.
وأكدت الوزارة تسجيل 45 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح عدد المتعافين 176 حالة.