بمسيرة كشفية و50 لوحة.. "تعليم الأفلاج" يختتم برامج الاحتفاء بذكرى البيعة

الفعاليات تَضَمّنت أصبوحة شعرية وطنية قدّمها أدباء وشعار من المنسوبين

فالح آل وحيد: اختتمت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم، آخر برامج الاحتفال بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم.

وشملت البرامج التي نُفّذت صباح اليوم الخميس، مسيرة كشفية تَقدّمها مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، ومساعدوه ومشرفون ومعلمون وموظفون وطلاب؛ حيث انطلقت من المركز الكشفي حتى مبنى إدارة التعليم.

وتم تنظيم مرسم وطني في بهو الإدارة احتوى على 50 لوحة وطنية نثر عليها طلاب المدارس مشاعر الفخر بالوطن وقيادته والاعتزاز بإنجازاته، واختُتمت البرامج بأصبوحة شعرية وطنية قدّمها أدباء وشعار من منسوبي التعليم.