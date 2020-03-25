أسرة كرة القدم الآسيوية تساهم بنشر رسائل توعية لمكافحة كورونا

الاتحاد السعودي وأندية المملكة تنضم للحملة بمشاركة عدد من النجوم

مع توقف نشاطات كرة القدم في منطقة غرب آسيا نتيجة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بدأت الاتحادات الوطنية والأندية واللاعبون والمدربون بنشر رسائل للتوعية من أجل البقاء في المنزل وكسر سلسلة انتشار المرض.

وتقوم الاتحادات الوطنية والأندية بدور كبير ومحوري في نشر رسائل التوعية؛ في حين يتحدث اللاعبون والمدربون من أجل مطالبة الجماهير بالبقاء في المنزل وكسر سلسلة انتشار المرض في هذه الفترة الصعبة.

وقام الاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية في المملكة، بنشر رسائل للتوعية حول خطر الفيروس وطرق الوقاية منه تحت حملة #كلنا_مسؤول، كما شارك النجم السعودي السابق سامي الجابر في حملة تضم أبرز نجوم كرة القدم من العالم، لنشر رسالة التوعية، ضمن جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة الصحة العالمية.

ونشر نادي التعاون السعودي رسالة للجماهير، تحدث فيها لاعب وسط الفريق سميحان النابت، وقام ثمانية من لاعبي نادي قطر القطري بنشر رسالة للتوعية.

وقام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم والأندية في الإمارات بنشر رسالة، يشكرون فيها الأجهزة الطبية، عبر إطلاق حملة #شكرًا_خط_دفاعنا_الأول على تطبيق "تويتر".

ونشر البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب نادي "العين"، رسالة فيديو لجماهير النادي حول أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل إيقاف انتشار المرض في الإمارات.

وقام الاتحادان الإماراتي والكويتي لكرة القدم، بنشر رسالة حول خمس خطوات لإيقاف كوفيد-19.

من جهته قام علي الحبسي، النجم العماني وحارس مرمى نادي وست بروميتش البيون، بنشر فيديو بالتعاون مع وزارة الصحة العمانية، يقوم خلاله بالتدرب في البيت.

وأنهى الحبسي، اللاعب السابق في أندية بولتون وندررز وويغان أتلتيك وريدينغ والهلال، مقطع الفيديو برسالة طالَبَ فيها الناس في عمان بالبقاء في المنزل.