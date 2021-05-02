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"بي.617.1".. ماليزيا تعلن رصد أول إصابة بسلالة كورونا الهندية

منظمة الصحة العالمية وصفتها بأنها "تستحق الاهتمام".. ربما تحوّرت

قال وزير الصحة الماليزي أدهم بابا؛ اليوم، إن بلاده رصدت أول إصابة بسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد ظهرت بالأساس في الهند، بعد أيام من فرض حظرٍ على الرحلات الجوية القادمة من هناك.

وأضاف أن السلالة المتحورة المعروفة باسم (بي.617.1) رُصدت لدى مواطن هندي تمّ فحصه في مطار كوالالمبور الدولي، ولم يذكر الوزير متى تمّ رصد الإصابة، بحسب رويترز.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، السلالة الهندية بأنها "تستحق الاهتمام" بما يشير إلى أنها ربما تحورت بصورة تجعل المرض أكثر قدرة على الانتشار أو يسبّب أعراضاً حادة أو أن اللقاحات قد لا تقي منه.

وقال أدهم "ننصح المواطنين بالتزام الهدوء.. كل جهود الصحة العامة ستستمر من أجل كسر حلقة العدوى وضمان السلامة العامة".


وتواجه ماليزيا ارتفاعاً في حالات الإصابة بالمرض، وحظرت يوم الأربعاء الرحلات الجوية من وإلى الهند، ومنعت المسافرين من أي وجهة هندية من دخول البلاد لمنع انتشار السلالة الجديدة.

وأطلقت ماليزيا في فبراير برنامجاً للتحصين والوقاية من كوفيد-19 على مستوى البلاد بهدف إعطاء اللقاح لثمانين بالمئة من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة خلال عام.

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"بي.617.1".. ماليزيا تعلن رصد أول إصابة بسلالة كورونا الهندية
سبق

قال وزير الصحة الماليزي أدهم بابا؛ اليوم، إن بلاده رصدت أول إصابة بسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد ظهرت بالأساس في الهند، بعد أيام من فرض حظرٍ على الرحلات الجوية القادمة من هناك.

وأضاف أن السلالة المتحورة المعروفة باسم (بي.617.1) رُصدت لدى مواطن هندي تمّ فحصه في مطار كوالالمبور الدولي، ولم يذكر الوزير متى تمّ رصد الإصابة، بحسب رويترز.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، السلالة الهندية بأنها "تستحق الاهتمام" بما يشير إلى أنها ربما تحورت بصورة تجعل المرض أكثر قدرة على الانتشار أو يسبّب أعراضاً حادة أو أن اللقاحات قد لا تقي منه.

وقال أدهم "ننصح المواطنين بالتزام الهدوء.. كل جهود الصحة العامة ستستمر من أجل كسر حلقة العدوى وضمان السلامة العامة".


وتواجه ماليزيا ارتفاعاً في حالات الإصابة بالمرض، وحظرت يوم الأربعاء الرحلات الجوية من وإلى الهند، ومنعت المسافرين من أي وجهة هندية من دخول البلاد لمنع انتشار السلالة الجديدة.

وأطلقت ماليزيا في فبراير برنامجاً للتحصين والوقاية من كوفيد-19 على مستوى البلاد بهدف إعطاء اللقاح لثمانين بالمئة من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة خلال عام.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
01:50 PM

"بي.617.1".. ماليزيا تعلن رصد أول إصابة بسلالة كورونا الهندية

منظمة الصحة العالمية وصفتها بأنها "تستحق الاهتمام".. ربما تحوّرت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصحة الماليزي أدهم بابا؛ اليوم، إن بلاده رصدت أول إصابة بسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد ظهرت بالأساس في الهند، بعد أيام من فرض حظرٍ على الرحلات الجوية القادمة من هناك.

وأضاف أن السلالة المتحورة المعروفة باسم (بي.617.1) رُصدت لدى مواطن هندي تمّ فحصه في مطار كوالالمبور الدولي، ولم يذكر الوزير متى تمّ رصد الإصابة، بحسب رويترز.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، السلالة الهندية بأنها "تستحق الاهتمام" بما يشير إلى أنها ربما تحورت بصورة تجعل المرض أكثر قدرة على الانتشار أو يسبّب أعراضاً حادة أو أن اللقاحات قد لا تقي منه.

وقال أدهم "ننصح المواطنين بالتزام الهدوء.. كل جهود الصحة العامة ستستمر من أجل كسر حلقة العدوى وضمان السلامة العامة".


وتواجه ماليزيا ارتفاعاً في حالات الإصابة بالمرض، وحظرت يوم الأربعاء الرحلات الجوية من وإلى الهند، ومنعت المسافرين من أي وجهة هندية من دخول البلاد لمنع انتشار السلالة الجديدة.

وأطلقت ماليزيا في فبراير برنامجاً للتحصين والوقاية من كوفيد-19 على مستوى البلاد بهدف إعطاء اللقاح لثمانين بالمئة من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة خلال عام.

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