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"العثيم" ينوّه بالموافقة الملكية بإعفاء المواطنين المقترضين من بنك التنمية

قال: تؤكد الحرص على تلمس حاجاتهم وتوفير أسباب الراحة والاطمئنان والعيش الكريم

عبّر رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة عبدالله بن صالح العثيم عن إشادته بالموافقة الملكية الكريمة بإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية، وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة وكبار السن.

وقال "العثيم": إن هذه الموافقة الكريمة تأتي شاهداً على الجهود التي توليها قيادتنا الرشيدة من اهتمام ورعاية للمواطنين، وحرصها الأكيد والمستمر على تلمّس حاجاتهم في شتى مناحي الحياة، وتوفير كل أسباب الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم.

وأكد "العثيم" أن الإجراءات المشرفة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في التصدي لمواجهة جائحة "كورونا" وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية تأتي استمراراً للجهود المباركة لقيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وتعزيزاً لدور مملكة الانسانية في التصدي لمثل هذه الأزمات على المستوين الداخلي والخارجي.

إعفاء المواطنين المقترضين من بنك التنمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيم" ينوّه بالموافقة الملكية بإعفاء المواطنين المقترضين من بنك التنمية
سبق

عبّر رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة عبدالله بن صالح العثيم عن إشادته بالموافقة الملكية الكريمة بإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية، وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة وكبار السن.

وقال "العثيم": إن هذه الموافقة الكريمة تأتي شاهداً على الجهود التي توليها قيادتنا الرشيدة من اهتمام ورعاية للمواطنين، وحرصها الأكيد والمستمر على تلمّس حاجاتهم في شتى مناحي الحياة، وتوفير كل أسباب الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم.

وأكد "العثيم" أن الإجراءات المشرفة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في التصدي لمواجهة جائحة "كورونا" وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية تأتي استمراراً للجهود المباركة لقيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وتعزيزاً لدور مملكة الانسانية في التصدي لمثل هذه الأزمات على المستوين الداخلي والخارجي.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:51 PM

"العثيم" ينوّه بالموافقة الملكية بإعفاء المواطنين المقترضين من بنك التنمية

قال: تؤكد الحرص على تلمس حاجاتهم وتوفير أسباب الراحة والاطمئنان والعيش الكريم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبّر رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة عبدالله بن صالح العثيم عن إشادته بالموافقة الملكية الكريمة بإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية، وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة وكبار السن.

وقال "العثيم": إن هذه الموافقة الكريمة تأتي شاهداً على الجهود التي توليها قيادتنا الرشيدة من اهتمام ورعاية للمواطنين، وحرصها الأكيد والمستمر على تلمّس حاجاتهم في شتى مناحي الحياة، وتوفير كل أسباب الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم.

وأكد "العثيم" أن الإجراءات المشرفة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في التصدي لمواجهة جائحة "كورونا" وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية تأتي استمراراً للجهود المباركة لقيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وتعزيزاً لدور مملكة الانسانية في التصدي لمثل هذه الأزمات على المستوين الداخلي والخارجي.

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