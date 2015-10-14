"بوتين" في الرياض .. 30 وثيقة تؤرّخ للعلاقات تستعرضها مكتبة "المؤسِّس"

تتناول فترة التأسيس والتوحيد على يد الملك عبدالعزيز وبداية الاعتراف الدولي

تزامناً مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ للمملكة، استعرضت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عدداً من إصداراتها في مقدمتها كتاب العلاقات السعودية - السوفياتية 1926 - 1938 وثائق سوفياتية، الذي يتناول فترة تأسيس المملكة العربية السعودية، وتوحيدها على يد الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، ويحتوي 30 وثيقة من الأرشيف السوفياتي.

وتركز الوثائق التي احتواها الكتاب على بداية الاعتراف الدولي بالمملكة، وتدشين العلاقات الخارجية للمملكة، متناولة مجموعة من الوثائق تشكل خلفية تاريخية للعلاقات الثنائية الحالية بين المملكة وروسيا، وتضمنت المكاتبات المتبادلة بين البلدين من رسائل وبرقيات، من بينها: وثيقة الاعتراف بقيام المملكة، وتقارير حول السياسة والتجارة، إضافة إلى نص الكلمتين المتبادلتين لرئيس السلطة السوفياتية "لينين"؛ والملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- حينما كان وزيراً للخارجية ووزيراً للدفاع، خلال زيارته لموسكو عام 1932 م.

كما تحتوي الوثائق على نص مشروع اتفاقية تجارية بين المملكة وغرفة التجارة الشرقية في الاتحاد السوفياتي.

ونشرت هذه الوثائق باللغة الروسية فقط في مجموعة وثائق السياسة الخارجية السوفياتية ضمن مقتنيات مكتبة روسيا الحكومية (مكتبة لينين سابقاً)، وكذلك في المكتبة التاريخية في موسكو.

ومن أهم الوثائق الموجودة وثيقة تحمل رقم (66) بتاريخ 16 فبراير 1926، صادرة عن الوكيل والقنصل المفوض لاتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية في الحجاز إلى ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها، وتحمل اعتراف الاتحاد السوفياتي بالدولة السعودية، حيث تقول الوثيقة "أتشرف بتكليف من حكومتي بإحاطة جلالتكم علماً بأن حكومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية، ونظرا لاحترامها العميق إرادة شعب الحجاز التي تجلت في مبايعتكم ملكاً، وتعترف بجلالتكم ملكاً على الحجاز وسلطاناً لنجد وملحقاتها، وعليه تعد حكومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية نفسها في حالة علاقات دبلوماسية طبيعية مع حكومة جلالتكم"، وقد بادله الملك عبدالعزيز، برسالة شكر على هذا الموقف.

وتنقل الوثيقة رقم (116) خطاباً من وزير خارجية اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية إلى ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ابن سعود، وجاء فيها "صاحب الجلالة نحن على يقين بأهمية القضايا القائمة أمام جلالتكم على صعيدَي السياسة الخارجية والداخلية، وبفضل الصفات الشخصية والطاقة المتميزة لجلالتكم ستنجز بشكل ناجح لما فيه خير الشعب العربي".

بينما عرضت الوثيقة رقم (163) خطاباً من سكرتير اللجنة التنفيذية المركزية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية "الرئيس لينين" إلى ملك الحجاز ونجد وملحقاتها، جاء فيها "صاحب الجلالة إنه لخبر سار ذلك الذي تلقيناه عن الزيارة التي سيقوم بها نجلكم الكريم صاحب السمو الأمير فيصل؛ إلى موسكو صيف هذا العام، وذلك لأنها تعد واحدة من المظاهر السعيدة للصداقة التي تربط بين بلدينا ومن خلال ضيفنا المحترم سيكون لنا الشرف أن نحيي كذلك جلالتكم".

وخلال زيارة الأمير فيصل إلى موسكو في 29 مايو 1932 م، رحب به الرئيس السوفياتي «لينين»؛ قائلاً « ... وبهذا السرور أرحب بكم في عاصمة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية لأنكم تمثلون حكومة شعب عربي استطاع بعد الحرب العالمية وبفضل سياسية قائده الشجاعة والرائدة والبعيدة النظر أن يحرز ويعزز استقلاله التام».

كما تضمنت إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، كتاب الخيل العربية الأصيلة لمؤلفه الأمير أ.غ.شيرباتوف، الذي أهداه لصاحب السمو الإمبراطوري الأمير ديمتري قسطنطنوفيتش العظيم، الذي عبّر عنه في مقدمة الكتاب بأنه أخذ على عاتقه مهمة استعادة التقاليد المجيدة لتربية الخيول في روسيا، التي نشأت في عهد الإمبراطورة كاثرين الثانية ١٧٦٢-١٧٨٦ م بمبادرة من الكويت، أورلوف تشيسمينسكي (أول من أنتج نسل خيول أورلوف الروسية من خلال فحل عربي "سميتانكا").

وتحدث الكتاب عن الجهود المبذولة لاستعادة الأهمية التي يستحقها الحصان العربي الأصيل الذي يجب أن يُستفاد منه في تربية الخيول الروسية، فهو الحصان الوحيد في العالم الذي لم تحظ أيّ سلالة خيول أخرى بالشهرة إلا من خلاله، ومن خلال وجود دمه في دمها- على حد قوله.

وتعد مكتبة الملك عبدالعزيز إحدى أهم المؤسسات المعرفية في العالم العربي التي تهتم بتجميع الإنتاج الفكري والعربي والأجنبي وتوثيقه بجميع أشكاله من الدوريات والبحوث، إضافة إلى الإنتاج الفكري المتعلق بتاريخ الملك عبد العزيز -رحمه الله- وتاريخ المملكة العربية السعودية بوجه عام.

يأتي كتاب العلاقات السعودية - السوفياتية ترجمة صادقة لاهتمام المكتبة بدعم ومساندة الدراسات التي تخدم تاريخ البلاد وتراثها الوطني. كما تهتم بنشر المعرفة والثقافة والعلوم، خاصة العربية منها والإسلامية، والاهتمام بالتراث العربي والإسلامي والإسهام في إحيائه وتجديده، إضافة إلى توفير الخدمات المكتبية والترجمة والنشر العلمي في مجالات العلوم العربية والإسلامية بما يحقق تطوير البحث العلمي بالمملكة، ودعم حركة التأليف والترجمة والنشر العلمي في مجالات العلوم العربية والإسلامية.