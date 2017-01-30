الخطوط القطرية تعلّق الحجز من الإمارات مؤقتًا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها علّقت مؤقتًا قبول حجوزات جديدة من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة المتحدة للأيام السبعة القادمة؛ بسبب المخاوف التي أبدتها الحكومة البريطانية.
وأضافت: تم تعليق قبول حجوزات جديدة مؤقتًا من جنوب أفريقيا ورواندا - باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي بطاقة الإقامة العائدين إلى الدول الخليجية الأخرى.
وأكّدت "القطرية" أن عملية قبول المسافرين الذين أتمّوا الحجز مسبقًا تعتمد على بروتوكولات كوفيد-19 والإجراءات الحكومية المتبعة لدخول وجهتهم النهائية.
ولفتت إلى أنه إذا كان لدى المسافر حجز مسبق مع الخطوط الجوية القطرية من الإمارات العربية المتحدة عليه زيارة: https://t.co/hweYZD7boP لمزيد من المعلومات.
وأوضحت أن الإجراءات الصارمة التي تتبعها الخطوط الجوية القطرية في مجال السلامة والصحة قادتها لتصبح أول شركة طيران عالمية تحصل على تصنيف خمس نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بـ"كوفيد-19" على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس.
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها علّقت مؤقتًا قبول حجوزات جديدة من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة المتحدة للأيام السبعة القادمة؛ بسبب المخاوف التي أبدتها الحكومة البريطانية.
وأضافت: تم تعليق قبول حجوزات جديدة مؤقتًا من جنوب أفريقيا ورواندا - باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي بطاقة الإقامة العائدين إلى الدول الخليجية الأخرى.
وأكّدت "القطرية" أن عملية قبول المسافرين الذين أتمّوا الحجز مسبقًا تعتمد على بروتوكولات كوفيد-19 والإجراءات الحكومية المتبعة لدخول وجهتهم النهائية.
ولفتت إلى أنه إذا كان لدى المسافر حجز مسبق مع الخطوط الجوية القطرية من الإمارات العربية المتحدة عليه زيارة: https://t.co/hweYZD7boP لمزيد من المعلومات.
وأوضحت أن الإجراءات الصارمة التي تتبعها الخطوط الجوية القطرية في مجال السلامة والصحة قادتها لتصبح أول شركة طيران عالمية تحصل على تصنيف خمس نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بـ"كوفيد-19" على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس.
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها علّقت مؤقتًا قبول حجوزات جديدة من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة المتحدة للأيام السبعة القادمة؛ بسبب المخاوف التي أبدتها الحكومة البريطانية.
وأضافت: تم تعليق قبول حجوزات جديدة مؤقتًا من جنوب أفريقيا ورواندا - باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي بطاقة الإقامة العائدين إلى الدول الخليجية الأخرى.
وأكّدت "القطرية" أن عملية قبول المسافرين الذين أتمّوا الحجز مسبقًا تعتمد على بروتوكولات كوفيد-19 والإجراءات الحكومية المتبعة لدخول وجهتهم النهائية.
ولفتت إلى أنه إذا كان لدى المسافر حجز مسبق مع الخطوط الجوية القطرية من الإمارات العربية المتحدة عليه زيارة: https://t.co/hweYZD7boP لمزيد من المعلومات.
وأوضحت أن الإجراءات الصارمة التي تتبعها الخطوط الجوية القطرية في مجال السلامة والصحة قادتها لتصبح أول شركة طيران عالمية تحصل على تصنيف خمس نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بـ"كوفيد-19" على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس.