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"الصحة" : تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 72560

لبنان: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا

استقرار الوفيات جرّاء الفيروس عند 26

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، من بينها 12 من المقيمين الذين خالطوا وافدين، وخمسة من الوافدين، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1114 إصابة.

وكشفت الوزارة، في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنّه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمَّ إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 2410 أشخاص.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 26 وفاة، أما حالات الشفاء المخبري فقد ارتفعت لتبلغ 688 حالة، في حين أن هناك ثلاث حالات في العناية المركزة .

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، من بينها 12 من المقيمين الذين خالطوا وافدين، وخمسة من الوافدين، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1114 إصابة.

وكشفت الوزارة، في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنّه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمَّ إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 2410 أشخاص.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 26 وفاة، أما حالات الشفاء المخبري فقد ارتفعت لتبلغ 688 حالة، في حين أن هناك ثلاث حالات في العناية المركزة .

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
04:22 PM

لبنان: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا

استقرار الوفيات جرّاء الفيروس عند 26

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، من بينها 12 من المقيمين الذين خالطوا وافدين، وخمسة من الوافدين، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1114 إصابة.

وكشفت الوزارة، في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنّه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمَّ إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 2410 أشخاص.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 26 وفاة، أما حالات الشفاء المخبري فقد ارتفعت لتبلغ 688 حالة، في حين أن هناك ثلاث حالات في العناية المركزة .

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