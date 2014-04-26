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الأولى من نوعها.. مستشفى بجازان ينجح في تركيب صمام الأبهر دون عملية قلب مفتوح

نجح فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في إجراء عملية تركيب صمام الأبهر عن طريق القسطرة لمريض دون الحاجة إلى عملية قلب مفتوح؛ إذ كان يعاني مشاكل في القلب.

وتفصيلاً، قالت "صحة جازان" إن فريق القسطرة القلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح -بفضل الله- في إجراء عملية تركيب صمام الأبهر عن طريق القسطرة لمريض دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح -ولله الحمد-.

وبيّنت أن المريض كان يعاني ضيقًا شديدًا في الصمام الأبهر، مع ضعف في عضلة القلب، وبعد الكشف عليه من قِبل الفريق الطبي، وإجراء الفحوصات الإشعاعية والتحاليل المخبرية اللازمة، ودراسة حالته الصحية، تم إدخاله قسم القسطرة القلبية، وإجراء عملية تركيب لصمام الأبهر باستخدام تقنية القسطرة القلبية، دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح. وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-، ومن ثم تمت متابعة حالة المريض بقسم التنويم حتى تماثل للشفاء؛ وغادر المستشفى -ولله الحمد-.

وتعد هذه العملية من العمليات التي تجرى في مراكز القلب المتقدمة، وتعد الأولى من نوعها التي يجريها الفريق الطبي المتخصص بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان.

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الأولى من نوعها.. مستشفى بجازان ينجح في تركيب صمام الأبهر دون عملية قلب مفتوح
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في إجراء عملية تركيب صمام الأبهر عن طريق القسطرة لمريض دون الحاجة إلى عملية قلب مفتوح؛ إذ كان يعاني مشاكل في القلب.

وتفصيلاً، قالت "صحة جازان" إن فريق القسطرة القلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح -بفضل الله- في إجراء عملية تركيب صمام الأبهر عن طريق القسطرة لمريض دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح -ولله الحمد-.

وبيّنت أن المريض كان يعاني ضيقًا شديدًا في الصمام الأبهر، مع ضعف في عضلة القلب، وبعد الكشف عليه من قِبل الفريق الطبي، وإجراء الفحوصات الإشعاعية والتحاليل المخبرية اللازمة، ودراسة حالته الصحية، تم إدخاله قسم القسطرة القلبية، وإجراء عملية تركيب لصمام الأبهر باستخدام تقنية القسطرة القلبية، دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح. وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-، ومن ثم تمت متابعة حالة المريض بقسم التنويم حتى تماثل للشفاء؛ وغادر المستشفى -ولله الحمد-.

وتعد هذه العملية من العمليات التي تجرى في مراكز القلب المتقدمة، وتعد الأولى من نوعها التي يجريها الفريق الطبي المتخصص بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
12:07 AM

الأولى من نوعها.. مستشفى بجازان ينجح في تركيب صمام الأبهر دون عملية قلب مفتوح

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قاسم الخبراني - جازان
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نجح فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في إجراء عملية تركيب صمام الأبهر عن طريق القسطرة لمريض دون الحاجة إلى عملية قلب مفتوح؛ إذ كان يعاني مشاكل في القلب.

وتفصيلاً، قالت "صحة جازان" إن فريق القسطرة القلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح -بفضل الله- في إجراء عملية تركيب صمام الأبهر عن طريق القسطرة لمريض دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح -ولله الحمد-.

وبيّنت أن المريض كان يعاني ضيقًا شديدًا في الصمام الأبهر، مع ضعف في عضلة القلب، وبعد الكشف عليه من قِبل الفريق الطبي، وإجراء الفحوصات الإشعاعية والتحاليل المخبرية اللازمة، ودراسة حالته الصحية، تم إدخاله قسم القسطرة القلبية، وإجراء عملية تركيب لصمام الأبهر باستخدام تقنية القسطرة القلبية، دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح. وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-، ومن ثم تمت متابعة حالة المريض بقسم التنويم حتى تماثل للشفاء؛ وغادر المستشفى -ولله الحمد-.

وتعد هذه العملية من العمليات التي تجرى في مراكز القلب المتقدمة، وتعد الأولى من نوعها التي يجريها الفريق الطبي المتخصص بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان.

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