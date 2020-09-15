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حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 6.537.627

تسجيل 34.597 حالة جديدة

سجَّلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، 6.537.627 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 34.597 حالة على الإحصاء السابق.

وبيّنت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع إلى 194.092 بزيادة 387 حالة، وفقًا لـ"رويترز".

وتضمن الإحصاء الجديد إجمالي عدد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مقابل إحصاء اليوم السابق.

فيروس كورونا الجديد

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حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 6.537.627
سبق

سجَّلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، 6.537.627 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 34.597 حالة على الإحصاء السابق.

وبيّنت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع إلى 194.092 بزيادة 387 حالة، وفقًا لـ"رويترز".

وتضمن الإحصاء الجديد إجمالي عدد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مقابل إحصاء اليوم السابق.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
09:02 PM

حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى 6.537.627

تسجيل 34.597 حالة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، 6.537.627 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 34.597 حالة على الإحصاء السابق.

وبيّنت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع إلى 194.092 بزيادة 387 حالة، وفقًا لـ"رويترز".

وتضمن الإحصاء الجديد إجمالي عدد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مقابل إحصاء اليوم السابق.

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