"الأرصاد" تنبِّه مكة والمدينة والشرقية: أمطار وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار حالة أتربة مثارة، وأمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والقطيف والدمام ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

وفي تنبيه آخر للشرقية ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد أتربة مثارة، وأمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الخميس.

ونبهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الخميس.

وتشهد المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيس والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الخميس.